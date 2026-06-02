Violencia de género en San Juan: advierten sobre las "banderas rojas" en las relaciones

"Hay señales, hay cambios de conducta, hay faltas que nos pueden dar indicio de que algo está pasando. Son banderas rojas que le tenemos que prestar atención, no solamente en las relaciones cotidianas, sino en las de noviazgo o en nuestro matrimonio", advirtió Valeria Díaz , directora del área de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan .

Datos oficiales En San Juan se registran 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género

Ni Una Menos Tras el caso Agostina, organizaciones de San Juan convocan a una marcha contra los femicidios

En una entrevista con Radio Colón, la funcionaria analizó la situación actual de la provincia en materia de políticas de género, en un contexto marcado por la conmoción nacional que generó el caso de Agostina Vega en Córdoba. El femicidio de la adolescente de 14 años, cuyo principal sospechoso contaba con antecedentes de violencia ignorados por el sistema judicial cordobés, ha puesto el foco en la efectividad de las redes de prevención y en la urgencia de actuar antes de que los hechos alcancen un final trágico.

Díaz explicó que el área a su cargo tramita las políticas oficiales para prevenir la violencia, trabajando no solo en el abordaje posterior al hecho, sino fuertemente en la prevención mediante convenios con los 19 departamentos provinciales. En este sentido, remarcó que desde febrero de 2026 se mantienen reuniones con los dispositivos municipales para diagramar el seguimiento de los casos y evitar desenlaces fatales. La funcionaria detalló que existe una diferencia entre las denuncias penales que maneja el Poder Judicial y los formularios de protección que gestiona el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Género bajo las leyes de protección integral. Según indicó, hasta abril de este año se registraron cerca de 1.545 formularios de protección solicitados por mujeres sanjuaninas que sufren situaciones de desigualdad estructural o desprecio por su condición de género.

image Valeria Díaz integra el Consejo Provincial de Protección de la Mujer junto a referentes de varios sectores en San Juan.

"No es fácil que una mujer se anime a denunciar porque generalmente es juzgada, tiene un contexto en el cual no es fácil salir, pero muchas veces también, debo recalcar esto, la Dirección de Género ha intervenido de oficio, es decir, muchas veces las mujeres no se animan a denunciar, nosotros tenemos conocimiento por terceros o por otras direcciones que hay de violencia y nosotros intervenimos. Todas las cosas que hace la Dirección, mujeres que se rescatan, que las resguardamos en el hogar, que las llevamos a su lugar de origen, no son aptas para la publicación y para que nosotros estemos mediatizando estos hechos, pero se trabaja mucho y se han salvado muchas vidas. Hay muchos casos, sí, que tenemos que trabajar. El doble, por supuesto que sí, pero también la Dirección está actuando incluso aunque la víctima no se anime a denunciar", destacó la funcionaria provincial.

Respecto al caso Agostina, Díaz lamentó que el foco a veces se pierda en culpabilizar a la víctima o juzgar su entorno, cuando la responsabilidad es de quien ejerce el abuso de poder. "Tenemos que replantearnos los adultos qué estamos haciendo y responsabilizarnos", afirmó, subrayando que la violencia es una escalada que no debe subestimarse con frases que minimizan actos de control como los celos. Además, la directora enfatizó la importancia de trabajar con el agresor para que se responsabilice de sus actos, ya que si el Estado solo sostiene a la víctima sin intervenir correctamente sobre el victimario, el ciclo de violencia continúa y el agresor sigue sumando víctimas a lo largo de su vida.

Finalmente, la funcionaria resaltó que la Dirección de Género interviene incluso de oficio cuando toma conocimiento de casos de violencia a través de terceros, rescatando mujeres y brindándoles resguardo en hogares estatales. Aunque el mayor rango de denuncias se concentra entre los 25 y 50 años, advirtió con preocupación un incremento de casos en adultos mayores, lo que obliga a potenciar la vulnerabilidad de estos sectores en conjunto con otras áreas de niñez y vejez. Díaz concluyó instando a la sociedad a no ser indiferente y a denunciar ante cualquier sospecha, recordando que la prevención es la única herramienta para salvar vidas antes de que sea demasiado tarde.

Dónde pedir ayuda en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabaja en la protección de las víctimas de violencia de género, brindando contención y acompañamiento. Ante casos de violencia, cualquier persona puede notificar, ya sea la propia víctima o cualquier otra, ya que las denuncias son anónimas. Cabe recordar que es obligatoria para las personas que trabajan en Servicios Esenciales.

A continuación, se detallan los contactos para brindar la ayuda necesaria:

Ante urgencias, el teléfono es 911 (Atención las 24 horas)

Para hechos que sean delito:

* Línea 144 , es la línea nacional de manera gratuita que brinda asesoramiento las 24 horas

* UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género): Teléfono: 4210013

Dirección de Género CAVIG: Teléfono: 4210013 interno 147 / 2644865622

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Rivadavia 425 (O), esquina Av. Alem, Capital (Atención todos los días, las 24 horas)

Para denuncias de hechos que NO sean delitos:

* Dirección de Género:

Dirección: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital (entre Santiago del Estero y Av. Alem), atención presencial de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Teléfonos: 4222713 / 2645877003

Correo electrónico: [email protected]

* Línea Mujer: 0800 6666 351 (Atención todos los días, las 24 horas)

* Áreas de Género Municipales: Funcionan en todos los departamentos y reciben denuncias de hechos de violencia que NO constituyan delito, brindando asesoramiento legal, psicológico y social

Área Género 25 de Mayo:

Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil

Teléfono: 2645601946

Correo electrónico: [email protected]

Área Género 9 de Julio:

Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal

Teléfono: 2645843518

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Albardón:

Domicilio: Calle Mitre N° 1986, Villa San Martín

Teléfono: 2646018991

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Angaco:

Domicilio: Calle San Martín y Segovia

Teléfono: 2645141351

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Calingasta:

Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)

Teléfono: 2646238087

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Capital:

Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)

Teléfono: 2645846129

Correo electrónico: [email protected] / [email protected]

Área Género Caucete:

Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento

Teléfono: 2643216054

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Chimbas:

Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)

Teléfono: 2646739236

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Iglesia:

Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo

Teléfono: 2644173618

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Jáchal:

Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, CECOIF (Centro de Contención Integral de la Familia)

Teléfono: 2644606638

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Pocito:

Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain

Teléfono: 2646723212

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Rawson:

Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)

Teléfono: 2645069476

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Rivadavia:

Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo

Teléfono: 2645622932

Correo electrónico: [email protected]

Área Género San Martín:

Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz

Teléfono: 2646605455

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Santa Lucía:

Domicilio: Calle Aberastain N° 590

Teléfono: 2644109531

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Sarmiento:

Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua

Teléfono: 2645503487

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Ullum:

Domicilio: Calle Ullum, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social

Teléfono: no cuenta con tel corporativo

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Valle Fértil:

Domicilio: General Acha y Rivadavia

Teléfono: 2646420113

Correo electrónico: [email protected]

Área Género Zonda:

Domicilio: Ruta 12 Km. 24, Edificio Municipal, Acción Social

Teléfono: no cuenta con tel corporativo

Correo electrónico: [email protected]

9 de julio el teléfono es 2645843518

Sarmiento teléfono 2645503487

Ullum no cuenta con teléfono corporativo

Zonda no cuenta con teléfono corporativo