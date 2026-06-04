Perrone eligió a su candidato para enfrentar a Milei y habló de sus aspiraciones para 2027

Mientras el peronismo sanjuanino empieza a mirar el horizonte de 2027 , Facundo Perrone Bode, presidente de la Junta Departamental del Partido Justicialista de Rivadavia y una de las voces de la nueva generación del justicialismo, pasó por Off the Record, el streaming de Tiempo de San Juan, y habló sobre la necesidad de reconstruir un proyecto político competitivo, opinó sobre el escenario nacional, dejó abierta la puerta a futuras candidaturas y dedicó un emotivo tramo de la charla a recordar a Daniel Tomas.

Sesión clave Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

Para Perrone, el principal desafío del peronismo es recuperar la unidad, aunque aclaró que no se trata solamente de una foto entre dirigentes. "Tiene que ser una unidad de concepto, una organización que pueda generar un proyecto provincial competitivo", sostuvo. En ese sentido, consideró que el PJ debe dejar atrás los personalismos, escuchar las nuevas demandas sociales y construir una propuesta que piense el futuro de San Juan, especialmente frente al crecimiento de la actividad minera.

El dirigente también se refirió a una de las discusiones que durante años atravesó al justicialismo local: la confrontación entre los sectores identificados con José Luis Gioja y Sergio Uñac. Lejos de alimentar esa tensión, aseguró que "es parte del pasado" y remarcó que existe un trabajo permanente para cerrar las heridas de aquellas internas.

"Siempre vende más mostrar las diferencias que las similitudes, pero tengo fe en que con solidaridad, organización y unidad podemos llegar competitivos al 2027", afirmó.

Kicillof, la referencia nacional

Consultado sobre quién podría encarnar una alternativa al presidente Javier Milei dentro del peronismo, Perrone no dudó en señalar al gobernador bonaerense Axel Kicillof. "Hoy tenemos un dirigente que propone una renovación y que se ha puesto al frente de muchos reclamos frente al avasallamiento del Gobierno nacional", expresó.

Aunque evitó descartar otras figuras, incluido el senador Sergio Uñac, sostuvo que las candidaturas deberían definirse a través de mecanismos democráticos y defendió la utilización de las PASO para resolver liderazgos dentro del espacio.

"Me preparo para eso"

Respecto a sus propias aspiraciones, Perrone evitó anunciar una candidatura concreta, pero reconoció que trabaja con la expectativa de asumir mayores responsabilidades políticas. "Todo dirigente político trabaja para estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto que tengo expectativas y me preparo para eso", afirmó.

El ex candidato a intendente de Rivadavia señaló que la política es una forma de vida y aseguró que está dispuesto a ocupar el lugar que el proyecto colectivo considere necesario. Sin embargo, dejó entrever una inclinación por los cargos ejecutivos. "El Ejecutivo tiene algo muy lindo, que es poder resolver cuestiones concretas y mejorar la vida de los vecinos", sostuvo.

El recuerdo de Daniel Tomas

Perrone recordó que dio sus primeros pasos en la Fundación San Juan de la Frontera, cuando Tomas era diputado nacional y presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

"Los valores que tenía Daniel eran impresionantes. Era un fuera de serie de la política", señaló.

Además destacó su capacidad de trabajo, honestidad y formación técnica, especialmente durante los debates vinculados a la minería y la Ley de Glaciares. "Es un dirigente que se extraña mucho. Los valores, la honestidad y la capacidad para trabajar que tenía Daniel eran asombrosos", expresó.

Mirá la entrevista completa: