Los abuelos de Agostina Vega le revelaron a la madre que hallaron muerta a su hija

El terrible drama en torno al femicidio de Agostina Vega sumó un capítulo de altísima tensión emocional luego de que los abuelos de la menor le revelaran a la madre el hallazgo del cadáver en un descampado de la provincia de Córdoba.

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Los abuelos de Agostina Vega, Miguel y Elizabeth, confirmaron este mediodía que la madre ya fue informada sobre la muerte de su hija. "Ya hablamos", dijo Miguel tras salir del sanatorio donde se encuentra internada Melisa Heredia, en un clima de profunda consternación familiar por las derivaciones del caso judicial.

La reacción de la mujer obligó a la intervención del personal médico de la institución para contener el desborde anímico generalizado. "Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no", agregó Elizabeth, quien señaló que su hija "está muy mal" debido al impacto directo de la información recibida.

Melisa fue internada este sábado, antes de que apareciera el cuerpo de su hija, por pasar varios días sin comer ni tomar agua, lo que le produjo un grave cuadro de deshidratación y problemas renales que requirieron asistencia clínica inmediata.

El reclamo del abuelo de Agostina tras el crimen: "Hay más gente implicada"

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades médicas y los especialistas en salud mental realizaron un seguimiento estricto del estado general de la paciente antes de autorizar el ingreso de los familiares directos para la comunicación del deceso. "Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso", indicó Miguel respecto a las restricciones informativas impuestas para preservar la estabilidad de la mujer.

En paralelo, los allegados manifestaron la necesidad de mantener el acompañamiento social en las calles del distrito para evitar que la causa quede impune y aseguraron que continuarán realizando movilizaciones para que se haga justicia: "No nos dejen solos", pidieron.

La repercusión del homicidio de la adolescente de 14 años alteró la agenda pública local, activando diversos mecanismos de contención vecinal y reclamos frente a las dependencias oficiales de la zona. El avance de la investigación criminal sobre el entorno de la víctima y el principal detenido mantiene en alerta a la comunidad, mientras se esperan los resultados finales de las pericias forenses complementarias.

Los voceros del centro de salud evitaron emitir nuevos partes médicos oficiales, limitándose a coordinar la asistencia psiquiátrica permanente para contener las sucesivas crisis que pudiesen presentarse en las próximas horas en el entorno íntimo de la damnificada.