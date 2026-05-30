El papá de Agostina Vega apuntó contra la mamá: "Si tiene más información que la diga y se haga cargo"

Gabriel Vega, el padre de Agostina; la adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida en Córdoba y el único detenido es Gabriel Barrelier, dejó entrever que Melisa, la madre de la menor, tendría más información sobre la desaparición de su hija y pidió "que se haga cargo.

Antes de desaparecer "Me tengo que escapar": el audio que les envió Agostina Vega a un grupo de amigas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como sostuvo Vega en declaraciones televisivas, el hombre consideró que el detenido “no actuó solo, hay gente que fue cómplice”, al tiempo en que explicó que estaba en Merlo durante el día de la desaparición, fue informado por el padrino de la niña el domingo 25 de mayo y recordó: “Me agarró una crisis de nervios”.

Gabriel regresó a Córdoba en la mañana del lunes siguientes, aunque quiso volver el mismo domingo, pero lo aconsejaron de lo contrario, indicó al medio TN y señaló que averiguó, por su parte, quién era el Barrelier”, ya que no lograba obtener información “de la otra parte”.

“Conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras. Dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", apuntó.

En línea, el padre de la menor, se mantuvo firme ante la búsqueda: “Lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple. Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, voy. encontrar a Agostina”.

“Me metí en la villa de los galpones solo. Hablé con un montón de personas que se relacionaron con este tipo de gente. Ayudé al personal de investigaciones a detenerlo. Para mí, tiene ayuda, no actuó solo. Hay gente implicada”, remarcó.

Al ser consultado sobre Marisa, la madre de la menor, Gabriel no se refirió a ella directamente, pero apuntó tajante: “Está lleno de enfermos, pedófilos, gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así“

“Pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas, si fuiste responsable de alguna cosa, hacete cargo, es así de simple. Si tiene más información que la diga y que se haga cargo. Si estuvo con gente que no debía, bueno, pero así vamos a encontrar a Agostina. No me la quiero cruzar más porque pensamos muy distinto", cerró al referirse a su ex pareja.

FUENTE: Agencia NA