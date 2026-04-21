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En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

El siniestro se registró durante la madrugada de este martes. El conductor, un hombre de 29 años que circulaba solo, fue trasladado al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.

Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.

Un joven de 29 años protagonizó un violento siniestro vial durante la madrugada de este martes en Santa Lucía, luego de quedarse dormido al volante, perder el control de su vehículo, impactar contra una pilastra de luz y terminar volcando dentro de un zanjón.

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El hecho ocurrió en calle 12 de Octubre, entre Pellegrini e Yrigoyen, a pocas cuadras del domicilio del conductor. Según informaron fuentes policiales, el automovilista fue identificado como Ismael Rodrigo Castro, quien circulaba solo a bordo de un Ford Fiesta.

De acuerdo a su propio testimonio, el joven se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que se desviara de su carril, chocara contra un poste del tendido eléctrico y finalizara su recorrido dentro de un zanjón tras un vuelco que generó importantes daños materiales en el vehículo.

A raíz del fuerte impacto, se produjo además un corte de energía en la zona, debido a los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.

Pese a la espectacularidad del accidente, Castro logró salir del rodado por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, fue asistido y trasladado al Hospital Rawson, donde se constató que presentaba golpes y raspones, aunque se encontraba fuera de peligro. Horas más tarde, recibió el alta médica.

En el lugar intervino personal de la comisaría jurisdiccional, que trabajó en la organización del tránsito y en la coordinación de las tareas para la reparación del tendido eléctrico afectado.

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