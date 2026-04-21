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Increíble

Intentó llevarse packs de gaseosas en Capital y terminó preso

El insólito episodio ocurrió en inmediaciones de la Terminal cuando los trabajadores distribuían las bebidas en los kioscos de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 31 años terminó tras las rejas luego de intentar saquear un camión repartidor en plena Capital. El incidente tuvo lugar en la calle Estados Unidos, justo frente a la Terminal de Ómnibus, una zona de constante movimiento que no impidió el intento de robo.

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Todo comenzó mientras los operarios de un camión de la empresa Coca-Cola realizaban tareas de descarga para abastecer a los locales de la zona. En ese momento, un individuo identificado por la policía como Corzo (31), aprovechó un descuido para comenzar a retirar mercadería del vehículo de gran porte.

Según detallaron fuentes policiales, un testigo presencial alertó sobre la maniobra. Corzo ya se encontraba manipulando y retirando: packs de gaseosa Sprite, Fanta y Gatorade.

Tras el aviso, el operador de turno del CISEM comisionó rápidamente al personal de la División Policía Ciclista, quienes patrullaban las cercanías. Los efectivos interceptaron al sospechoso en el lugar antes de que pudiera huir con las bebidas.

El procedimiento contó con la intervención del ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del protocolo legal correspondiente.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y el hecho quedó caratulado bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.

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