Alboroto en una escuela de Rawson porque dejaron una vaina servida sobre un banco: ¿amenaza o picardía?

Mientras las amenazas por supuestos tiroteos siguen apareciendo en escuelas del país y de San Juan, este lunes, un objeto encendió todas las alarmas en una escuela de Rawson .

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Se trata del colegio Capitan de Fragata Carlos María Moyano , que está ubicado en calle Doctor Ortega y Francia.

Según las informaciones policiales, un portero del establecimiento hacía sus tareas de limpieza cuando encontró una vaina servida 9mm. El elemento estaba arriba de un banco y, en un contexto que preocupa por la difusión de tirotesos en redes sociales, decidieron dar aviso a la Policía.

Las autoridades de la institución llamaron a las Fuerzas de Seguridad y se le dio intervención a la Justicia. Aún no está identificada la persona o las personas que dejaron la vaina sobre el pupitre y se investiga para saber si se trató de alguna especie de mensaje o simplemente de una picardía de los estudiantes.

Un carytelito que han escrito en el baño, un alumno lo ha visto, no hay nada más que eso, fue la Policía.