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B° Del Carmen

Atraparon a dos menores de edad que robaron una moto en un centro de salud de Capital

Los adolescentes, de 14 y 16 años, fueron interceptados cuando escapaban con el rodado sustraído de un centro de salud ubicado en el barrio Del Carmen. Uno de ellos quedó a disposición del Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que el otro fue entregado a sus padres por orden del Juzgado de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos menores de edad fueron demorados luego de ser señalados como los autores del robo de una motocicleta en un centro de salud de Capital. El hecho se conoció este sábado a través de fuentes oficiales.

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Según la información difundida, el episodio ocurrió en el Centro de Salud Barassi, ubicado en el barrio Del Carmen. Allí, los adolescentes sustrajeron una motocicleta de 110 cilindradas y escaparon del lugar llevándola a su lado.

La maniobra fue advertida por un vecino, quien alertó sobre lo sucedido. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo que permitió localizar a los sospechosos en el interior del barrio Los Aromos, también en Capital.

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Durante la intervención, las autoridades lograron recuperar la moto robada y demoraron a los dos menores involucrados, ambos oriundos de Chimbas.

Tras las consultas correspondientes, se dispuso que el adolescente de 16 años fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que el menor de 14 años fue entregado a sus padres por directivas del Juzgado de Menores.

La motocicleta recuperada quedó a disposición de las actuaciones correspondientes para ser restituida a su propietario.

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