Terminó la búsqueda: encontraron a Antonela Farías, la adolescente sanjuanina desaparecida desde el viernes

La búsqueda de Alma Antonela Farías tuvo un desenlace positivo. En los primeros minutos de este domingo, la Policía de San Juan confirmó que encontraron a la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el pasado viernes, cuando se activó el protocolo del programa provincial San Juan Te Busca.

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Con este hallazgo, las autoridades lograron dar con el paradero de las tres menores que habían sido reportadas como desaparecidas en los últimos días en la provincia. Previamente habían sido encontradas Ángela Ortega, de 15 años, y Aime Carrizo, de 16, quienes también eran buscadas por sus familias y por las fuerzas de seguridad.

Antonela Farías había sido vista por última vez el 5 de junio. Tras la denuncia de su desaparición, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal difundieron su búsqueda a través del programa San Juan Te Busca, solicitando colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

La adolescente había sido descripta como una joven de contextura pequeña, de 1,58 metros de altura, tez blanca y ojos marrones. Según la información oficial, al momento de desaparecer vestía un pantalón de jean negro, una remera blanca de manga corta, una campera de neopreno negra y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila color verde agua.

Si bien las autoridades confirmaron el hallazgo de la menor, por el momento no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre su estado de salud.

El caso de Antonela era el único que permanecía activo entre las recientes búsquedas de adolescentes en la provincia. Con su aparición, los tres operativos impulsados a través del programa San Juan Te Busca concluyeron con resultados positivos.