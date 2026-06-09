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Preocupación

Buscan en San Juan a un chico de 14 años que lleva un día desaparecido

El joven es alumno de la Escuela Industrial. Piden ayuda a quien lo haya visto para poder contactarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan a un chico de 14 años en San Juan.

Buscan a un chico de 14 años en San Juan.

La familia y las autoridades de la provincia buscan intensamente a Marcos Agustín Escarion, un adolescente de 14 años que se encuentra desaparecido desde el lunes 8 de junio. Ante la falta de noticias sobre su paradero, solicitaron la colaboración de la comunidad sanjuanina para aportar cualquier dato que permita encontrarlo.

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Según la información difundida, Marcos Agustín Escarion fue visto por última vez durante la jornada del lunes 8 de junio de 2026. El joven tiene 14 años, es de tez blanca y mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Además, es alumno de la Escuela Industrial.

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Allegados expresaron su preocupación por la ausencia del adolescente y apelaron a la solidaridad de la población para ayudar en su búsqueda.

Quienes cuenten con información sobre su ubicación o hayan visto al menor pueden comunicarse de manera anónima al 911. Cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser de utilidad para dar con su paradero.

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