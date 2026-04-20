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Grave

Dos hermanitas confesaron que fueron abusadas por un familiar y el acusado quedó tras las rejas

El imputado se presentó frente al juez de Garantías y, a pedido de la fiscalía, recibió 3 meses de prisión preventiva, por lo que fue enviado al Penal de Chimbas mientras avanza la investigación por abuso sexual. Todo salió a la luz en la escuela donde asisten las menores.

Por Luz Ochoa
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Una grave denuncia trascendió una vez más en el seno de una escuela sanjuanina, donde dos hermanitas confesaron haber sido abusadas sexualmente por un familiar y, como consecuencia, la justicia accionó de inmediato y detuvo al sospechoso. Se trata de F.J.M, quien se sentó frente al juez de Garantías y fue formalmente acusado por la fiscalía por abuso sexual.

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El caso salió a la luz, en el ámbito escolar, cuando una de las menores contó el calvario que sufría en manos del imputado y más tarde fue su hermana la que sostuvo un relato similar, acorde se estima, pues en menos de un día se procedió con la detención. La fiscal de la UFI ANIVI, Andrea Insegna, recibió la denuncia de manos de los directivos y solicitó la aprehensión del supuesto agresor sexual.

Si bien las niñas de 9 y 13 años todavía no declararon en Cámara Gesell, pues el procedimiento fue solicitado en la audiencia de formalización del caso, el denunciado, que cuenta con antecedentes penales, recibió tres meses de prisión preventiva y fue enviado directo al Penal de Chimbas, por orden del juez Eugenio Barbera.

Para obtener la medida coercitiva, la fiscal no sólo remarcó la expectativa de la pena (que sería efectiva) como una de las razones para dejarlo preso, sino también señaló la importancia de resguardar la investigación, sobre todo el testimonio en este tipo de delitos, para evitar cualquier tipo de influencia.

Las identidades de los involucrados no se dieron a conocer para preservar a las presuntas víctimas, quienes en los próximos días protagonizarán las entrevistas videograbadas para dar consistencia a las sospechas que el Ministerio Público tiene.

Fuentes judiciales reconocieron que son varias las denuncias que provienen de parte de los establecimientos escolares, de los gabinetes, los directivos y los docente, o sea, de todo el ámbito escolar. Pese a la obligación que tienen de denunciar y de dar cumplimiento de los protocolos, las fuentes resaltaron el compromiso de las autoridades involucradas para realizar las denuncias inmediatamente.

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