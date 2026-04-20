Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

El siniestro ocurrió anoche y como consecuencia el motociclista, un joven de 18 años, fue trasladado al hospital con múltiples fracturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.

Un grave siniestro vial ocurrió durante la noche del domingo en Ruta 40, en una zona cercana al puente de Albardón, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron violentamente. Como consecuencia del impacto, un joven resultó con heridas de consideración.

santa lucia: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de boca ante river
Insólito

Santa Lucía: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de Boca ante River
De acuerdo a los primeros datos, el conductor del vehículo habría intentado realizar un giro en U al advertir un operativo policial instalado a pocos metros de la plazoleta El Cristo, en el ingreso al departamento. La maniobra, realizada de forma imprudente, derivó en que una moto que circulaba por la zona impactara contra el auto.

El motociclista, de 18 años, sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece bajo atención médica.

Personal policial que intervino en el lugar constató que el automovilista, del cual no trascendió la identidad, conducía en estado de ebriedad.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

*Con información de La Morenita y Albardón Noticias

