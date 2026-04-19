Caza furtiva en Ullum: tres detenidos con guanacos faenados y un arma sin registrar

En un procedimiento que comenzó con la intervención de Gendarmería Nacional y contó con el despliegue de la Comisaría 22ª, tres hombres fueron detenidos en la noche del sábado en el departamento de Ullum. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, en la intersección de la Ruta 149 y la calle 425, en el sector conocido como el camino del Puntudo.

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Durante un control de rutina, los uniformados interceptaron una camioneta Toyota Hilux de color blanco. Al realizar la requisa del vehículo, los efectivos hallaron dos guanacos faenados, una especie protegida cuya caza está estrictamente prohibida por ley.

Junto a los animales, los sospechosos transportaban una carabina marca Norinco, modelo JW20, calibre .22 LR. Según el informe policial, el arma estaba lista para ser utilizada, contando con munición tanto en el cargador como en la recámara.

La situación de los sospechosos se complicó aún más al momento de presentar los papeles. Si bien exhibieron documentación de la ANMAC y credenciales de legítimo usuario, los efectivos constataron que los datos no correspondían al arma que portaban en ese momento. El arma declarada legalmente no fue encontrada en el lugar, lo que derivó en la configuración del delito de portación ilegítima.

Detenidos y secuestro

Por disposición de la justicia, se procedió al secuestro de la camioneta, el arma de fuego, la cartuchería, los ejemplares de guanaco y la documentación apócrifa para la situación.

Los involucrados fueron identificados por las autoridades como: Bazán (45), Canizu (43) y Argüello (45). Los tres sujetos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, vinculados al Legajo 03/26. Se les imputan cargos por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y portación ilegal de arma de fuego.