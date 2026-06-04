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Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

En las últimas horas se dio a conocer el resultado de la autopsia realizada en la Morgue Judicial. Este hombre era oriundo de Buenos Aires, tenía 53 años y se llamaba Norberto Jorge Domínguez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El misterio y la conmoción que rodeaban el trágico hallazgo de un hombre sin vida y con graves quemaduras en Ullum comenzaron a esclarecerse. Tras las primeras hipótesis que manejaban las autoridades policiales y judiciales, los resultados de la autopsia confirmaron la verdadera causa del deceso: una asfixia química provocada por la inhalación de gases tóxicos.

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Según el informe oficial de la Morgue Judicial emitido en las últimas horas, la conclusión forense es categórica. La etiología médico-legal de la muerte de Norberto Jorge Domínguez se produjo de forma violenta, bajo el mecanismo de asfixia química, producida específicamente por intoxicación por monóxido de carbono.

El escenario del hallazgo en Ullum

Domínguez, un bonaerense de 53 años que se había radicado en San Juan hacía tres años, trabajaba como casero y residía en una humilde vivienda de barrio que le había prestado un amigo. El dramático hallazgo ocurrió el pasado martes por la tarde.

La familia propietaria del inmueble se encontraba celebrando un cumpleaños -en otro lugar- cuando uno de sus integrantes se dirigió a la vivienda para buscar un objeto necesario para el festejo. Al ingresar a la propiedad, se topó con una escena de terror: Domínguez yacía sin vida, caído directamente sobre la chimenea y sobre un tronco tiznado por las brasas. Debido a la posición en la que quedó el cuerpo, la víctima presentaba severas quemaduras en la zona del rostro y parte del torso.

A pesar del estado en el que se encontró el cuerpo y el tronco, los peritos confirmaron un detalle clave para la investigación: en el lugar no se llegó a desatar un incendio. Las pesquisas determinaron que la vivienda se encontraba completamente hermética. Al no haber circulación ni ingreso de aire limpio, el fuego careció del oxígeno necesario para propagarse por la habitación, extinguiéndose de manera paulatina pero dejando el ambiente saturado del letal gas invisible.

Fuentes judiciales vinculadas al caso señalaron que la principal hipótesis apunta a un trágico accidente doméstico. Domínguez padecía problemas médicos previos, entre ellos severos cuadros de presión y patologías psiquiátricas.

La causa penal continúa su curso en manos de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.

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