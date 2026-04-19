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Barrio Valles Cuyanos

Recuperaron una moto robada en Rawson, tras un operativo en Pocito

La motocicleta había sido sustraída el sábado en el barrio Valles Cuyanos, en Rawson, y fue hallada este domingo durante un operativo conjunto en Pocito. El rodado estaba en una vivienda del barrio Cooperativa Laprida y quedó secuestrado mientras avanza la investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la tarde del sábado, personal de la Comisaría 36° de Rawson inició una investigación tras la denuncia de la sustracción de una motocicleta marca Zanella 110 cc, hecho ocurrido en el interior del barrio Valles Cuyanos, en ese departamento, lo que derivó en un operativo que permitió recuperar el rodado este domingo por la mañana en Pocito, con apoyo del Comando Sur y la Subcomisaría Buenaventura Luna.

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A partir de la denuncia, los efectivos comenzaron a realizar tareas investigativas para establecer el paradero del vehículo. Con el avance de las pesquisas y la recolección de datos, se logró obtener información clave sobre su posible ubicación.

Este domingo en horas de la mañana, y mediante un trabajo conjunto entre la Comisaría 36°, el Comando Sur y la Subcomisaría Buenaventura Luna, se concretó un procedimiento en Pocito.

El operativo se llevó a cabo en el interior del barrio Cooperativa Laprida, donde finalmente fue hallada la motocicleta sustraída.

El rodado fue secuestrado en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

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