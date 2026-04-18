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Choque

Se metió con el auto dentro de una casa y causó destrozos en un barrio sanjuanino

El conductor de un Volkswagen Bora perdió el control y terminó impactando contra una vivienda del barrio Enoé Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento siniestro vial sacudió la tranquilidad de un barrio sanjuanino en las últimas horas, cuando un auto terminó incrustado contra el frente de una vivienda. El hecho ocurrió en el barrio Enoé Mendoza y tuvo como protagonista a un Volkswagen Bora conducido por una persona de apellido Allende.

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Según informó el periodista Ariel Rodríguez, el vehículo circulaba por la zona y, al llegar al final de la calle, no realizó el giro correspondiente, continuando en línea recta hasta impactar de lleno contra el domicilio. El choque provocó importantes daños materiales y un fuerte estruendo que alertó a los vecinos.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas con heridas de gravedad, aunque el episodio generó preocupación entre los residentes. En tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cuáles fueron las causas del siniestro.

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