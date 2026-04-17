Puso en venta su viejo auto Corsa y el comprador la estafó con un cheque robado

Una mujer de Rawson vendió su viejo Chevrolet Corsa, pero fue estafada y quedó sin el auto ni el dinero. Sucedió que la persona que se lo compró le pagó el vehículo con un cheque diferido, el cual no pudo cobrar porque era robado.

La maniobra delictiva le dejó a la damnificada, de apellido Corzo , un perjuicio de 3.700.000 pesos. Ese era el valor de su Chevrolet Corsa, modelo 2001, que vendió y del cual finalmente no cobró nada por el engaño de ese supuesto embaucador, al que identificó como Mario Castellino , según expresó en su denuncia.

La operación comercial se concretó a fines de febrero último, según señaló a los policías de la Comisaría 25ta de Rawson, donde radicó la denuncia. Por esos días, ella ofrecía a la venta su Corsa y apareció Castellino, con quien mantuvo conversaciones hasta que cerraron el trato por el precio mencionado, de acuerdo a las versiones.

El hombre le dijo que no tenía el dinero en ese momento, pero sí un cheque diferido del Banco Nación por esa suma, que podía cobrarse a partir del 2 de abril. La mujer confió en su palabra y le entregó el vehículo junto con la documentación.

Lo cierto fue que los días pasaron rápido y, llegada la fecha, se llevó una gran sorpresa. Cuando fue a cobrar el cheque, en el banco le informaron que no tenía validez porque estaba denunciado como robado. Lo peor fue que no firmó contrato con esta persona y tampoco logró ubicarla. Por ese motivo, realizó la denuncia en la Policía y el caso pasó a manos del personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.