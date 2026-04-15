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Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

La defensa de Alejandro Jofré volvió a pedir su libertad con el argumento de que acababa de ser papá. Un juez de impugnación rechazó el planteo y ratificó la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros del penal de Chimbas y a particulares en $222.000.000 con falsas inversiones continuará preso, al menos, hasta julio próximo. Un juez de impugnación rechazó el pedido de la defensa de otorgarle la libertad o la detención domiciliaria y confirmó la prórroga de la prisión preventiva de 4 meses dictada en marzo último.

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Alejandro “Tati” Jofré se encuentra preso desde el 5 de septiembre de 2025, luego de que estallara el escándalo que actualmente suma 51 víctimas. La causa comenzó a tomar volumen a mediados de 2025, cuando entre julio y agosto varios penitenciarios denunciaron haber sido engañados mediante un supuesto sistema de inversiones con promesas de ganancias rápidas. Según la investigación del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Jofré les ofrecía colocar dinero en negocios rentables, con retornos en poco tiempo. Al principio devolvía pequeñas sumas para generar confianza, lo que motivó que más personas se sumaran a la operatoria.

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Además de Jofré, también están imputados su pareja, su hermana y su padre.

Además de Jofré, también están imputados su pareja, su hermana y su padre.

Con el correr de los meses, el esquema se desmoronó. Los pagos dejaron de llegar y los damnificados comenzaron a advertir que el dinero no regresaría. Las denuncias se multiplicaron y la causa creció de manera exponencial, al punto de alcanzar actualmente 51 hechos y un perjuicio económico estimado en $222.000.000, cifra que incluso fue aumentando con nuevas presentaciones judiciales.

En la investigación también quedaron involucrados familiares directos del imputado, señalados como presuntos partícipes necesarios, ya que —según la fiscalía— el dinero de las víctimas era transferido a cuentas a su nombre. Se trata de su pareja, Gabriela del Rocío González; su hermana, Carla Luciana Jofré; y su padre, Américo Jofré. Esto derivó en imputaciones paralelas y en medidas cautelares como embargos e inhibiciones de bienes, mientras los investigadores intentan reconstruir el circuito del dinero.

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La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El 4 de marzo pasado, tras la ampliación de la acusación con nuevas denuncias, el juez Matías Parrón resolvió extender la prisión preventiva por 4 meses, al considerar la gravedad del hecho, la cantidad de víctimas y el riesgo procesal. La defensa adelantó que iba a pedir la revisión de esa medida de coerción y así lo hizo este martes.

La defensora María Filomena Noriega volvió a insistir con el pedido de libertad de Jofré o, en su defecto, que se le concediera la prisión domiciliaria. Argumentó que el imputado lleva más de siete meses detenido, que recientemente fue padre y que su expareja atraviesa complicaciones de salud tras el parto, por lo que necesitaba su acompañamiento.

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Sin embargo, el juez de impugnación Daniel Guillén rechazó el planteo. El magistrado sostuvo que Jofré ya no era el concubino de esa mujer y que, incluso, tenía una nueva pareja. Además, remarcó que la causa es compleja, que continúa sumando denuncias y que aún restan medidas de prueba importantes, por lo que consideró necesario mantener la prisión preventiva y desestimar el pedido de la defensa.

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