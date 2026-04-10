Detuvieron a una mujer por estafa y que decía ser abogada

Una mujer de 25 años fue arrestada en esta ciudad, acusada de 'estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de título", tras la denuncia presentada por una damnificada.

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La joven, identificada como Noelia Rajoy, se hacía pasar por empleada del poder judicial bonaerense y poseía un título -supuestamente emitido por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- para llevar a cabo distintos delitos relativos a esa actividad.

La investigación se inició a mediados del año pasado, cuando Rajoy fue denunciada por B.B., quien la acusó de haber organizado de manera engañosa una convocatoria, ofreciendo cargos en el poder judicial de la Provincia, como así también había organizado un falso llamado a examen para el ingreso al Poder Judicial Bonaerense, presentándose como empleada judicial y abogada.

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En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso la realización de tareas investigativas y en septiembre de 2025 secuestró en la vivienda de la acusada, ubicada en Olmos, distintos materiales de interés para la causa, además de haber comprobado que la imputada no aparecía en el registro oficial de graduados de la UNLP, que figura en internet.

También se estableció que la mujer había creo un mail falso, cuyo logo correspondía a AFIP, y a través del mismo envió diferentes intimaciones por supuestas deudas a A. M. H. (56), el padre de su novio, quien había cobrado un premio cuando se jubiló, y aprovechándose y simulando ser abogada, le fue requiriendo varias sumas de dinero para cancelar distintas intimaciones, ascendiendo a un total de 31 millones de pesos.__IP__

La causa está a cargo de la UFI Número 11, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías Número 1 de La Plata, de Guillermo Atencio.