Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó

Maitena Luz Rojas Garófalo , la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta y los investigadores intentan constatar si se suicidó, según confirmaron fuentes policiales.

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La menor apareció ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Se retiró de su vivienda con una tarjeta SUBE y dinero en efectivo, de acuerdo a la denuncia de su familia.

La joven estaba junto con su hermana, tres años mayor, y se saludaron en la puerta de la Escuela N°16 luego de que la adolescente le dijera que iba a saludar a una amiga y volvía, algo que no ocurrió.

A su vez, se analizó el celular, que dejó en su vivienda, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros que la habrían inducido a escapar de su casa y al suicidio.