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Tragedia

Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó

La adolescente de 14 años había desaparecido este miércoles en el conurbano bonaerense.

Por Agencia NA
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Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta y los investigadores intentan constatar si se suicidó, según confirmaron fuentes policiales.

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“Todo indica que se quitó la vida”, señalaron los voceros.

La menor apareció ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Se retiró de su vivienda con una tarjeta SUBE y dinero en efectivo, de acuerdo a la denuncia de su familia.

La joven estaba junto con su hermana, tres años mayor, y se saludaron en la puerta de la Escuela N°16 luego de que la adolescente le dijera que iba a saludar a una amiga y volvía, algo que no ocurrió.

A su vez, se analizó el celular, que dejó en su vivienda, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros que la habrían inducido a escapar de su casa y al suicidio.

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