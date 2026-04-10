Boleto de colectivo en San Juan: para los empresarios debería costar $1.300

"El valor de la tarifa debiese oscilar en los $1.300", afirmó Ricardo Salvá , integrante de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que nuclea a los empresarios que prestan servicio a la Red Tulum, al referirse a la compleja situación económica que atraviesa el sector en San Juan. En un contexto marcado por la inflación y el impacto global de la guerra en el precio de los insumos, los empresarios locales presentaron estudios de costos que reflejan una realidad compleja para el mantenimiento del servicio público. El boleto de primera sección hoy en San Juan cuesta $1.070, con lo que si sube a $1.300 el incremento rondaría el 21%.

El principal argumento de los transportistas se centra en el encarecimiento desmedido de los insumos básicos, donde el combustible juega un rol determinante. Según dijo Salvá en diálogo con Radio Sarmiento este viernes, el precio de este recurso "ha venido aumentando, ha aumentado fuertemente y de los costos de explotación de los servicios de transporte público, el combustible marcha adelante siempre". El empresario precisó que el costo mensual de combustible para todo el sistema provincial alcanza aproximadamente los "3.300 millones de pesos" tras los últimos incrementos.

Otro punto central en el reclamo es la desactualización de los valores vigentes, lo que generó una asfixia financiera en las empresas. Salvá advirtió que el sistema quedó "totalmente desfasado ya desde hace tiempo" y que esta situación se mantiene "desde que ha comenzado el año", lo que ha llevado a las firmas a trabajar bajo pérdida. Para evitar la interrupción del servicio, aseguró que han tenido que recurrir a medidas paliativas como generar "planes de pago, por ejemplo, en la AFIP respecto de todo lo que son leyes sociales" de los choferes.

La cuestión de los subsidios estatales también forma parte esencial del análisis empresario. Salvá destacó que el usuario debe ser consciente del aporte estatal, ya que un boleto de colectivo sin esa asistencia tendría un costo real muy superior, estimando que estaría "arriba de los $2.000 seguramente". Al comparar la situación local con otras jurisdicciones, el representante de ATAP remarcó que, a pesar del pedido de aumento, la tarifa de San Juan es, junto con la de La Rioja, "la tarifa más baja" dentro del cuadro tarifario nacional.

Finalmente, a pesar de la crisis, desde el sector manifestaron su voluntad de diálogo con las autoridades provinciales para evitar medidas de fuerza como la retención de servicios. Salvá aseguró que "queremos mantener los servicios a toda costa y no lo hemos ni siquiera evaluado" la posibilidad de un paro, apostando a las reuniones que mantendrán con el Gobierno para definir si el nuevo cuadro tarifario comienza a regir en el corto plazo, posiblemente a partir del mes de mayo. En cuanto a la calidad del servicio para justificar el incremento, el empresario defendió el estado de las unidades señalando que en San Juan. Afirmó que el parque automotor es "bastante moderno" y que las empresas incorporan constantemente colectivos con aire acondicionado en la medida de sus posibilidades.