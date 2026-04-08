En el país circulan menos colectivos por el aumento del gasoil: ¿en San Juan habrá recorte de servicios?

"En San Juan no ha habido ni está programado que haya reducción de turnos", aseguró Maximiliano Luján , director de la Red Tulum , al ser consultado sobre el impacto del panorama nacional en la provincia. Sus declaraciones surgen en un momento de tensión para el transporte en la Argentina, donde la combinación de aumentos en los insumos básicos y la quita de subsidios forzó a otros distritos a recortar el servicio de micros en las calles. Luján desmarcó la situación local de lo que ocurre en Buenos Aires, donde ya se registra una reducción del 30% en los servicios nocturnos y de frecuencias, asegurando que en San Juan se mantiene un diálogo constante con la cámara que nuclea a los empresarios de transporte (ATAP) para analizar los costos sin que esto afecte al usuario con una disminución de la prestación.

Los argumentos que sostiene la gestión local para evitar el recorte se basan en un monitoreo preciso de la demanda y una negociación abierta con los empresarios, según destacó el funcionario orreguista. Luján, en diálogo con Radio Sarmiento, apuntó que el combustible sufrió un aumento del 26% en los últimos 40 días, impulsado por el contexto internacional, y que a esto se suma la entrada en vigencia de una nueva paritaria salarial de la UTA en el mes de abril. Sin embargo, el funcionario aseguró que el sistema SUBE permite chequear en tiempo real si las frecuencias se cumplen, y que las mismas están establecidas por contrato como mínimos que no pueden disminuirse. Según su visión, el sistema local busca un equilibrio para que el incremento de los costos operativos no se traslade de forma directa y brusca a la tarifa, evaluando cada refuerzo de unidad debido a que cada colectivo nuevo representa un costo de adquisición cercano a los 200.000 dólares y requiere el empleo de más de dos choferes por unidad.

"Se están manteniendo un reuniones con la Cámara, con la ATAP, viendo el tema de costos porque efectivamente no podemos negarlo. el combustible en los últimos 30, 40 días gracias al conflicto ajeno, en Medio Oriente, nos ha generado un 26% de aumento del combustible que todos lo vemos porque andemos en colectivo o en vehículo, en moto, lo que sea, cualquiera que cargue combustible lo ve, lo siente y lo sentimos bastante. Se está trabajando porque no solo los aumentos de combustible impactan el costo, sino que efectivamente, a partir de abril hay una paritaria salarial de UTA que ya entra en vigencia, o sea, que va a haber un pequeño movimiento. Se están analizando los costos y se está trabajando a ver cómo se va a afrontar eso, pero paro no está previsto que haya. Estamos en reunión con la cámara permanente y se están evaluando los costos, pero no está previsto ni que haya paro ni que haya una reducción de servicios", analizó el funcionario, sin descartar actualizaciones en el precio del boleto en un corto plazo.

Este escenario de estabilidad relativa en San Juan contrasta con la realidad nacional, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según publican medios nacionales, en el país, el precio del gasoil mayorista que pagan las empresas ya supera los 2.100 pesos por litro, mientras que las planillas oficiales del Estado todavía calculan el costo sobre un valor de 1.744 pesos. Esta brecha financiera genera un "agujero" enorme para las empresas, provocando que en los últimos cuatro años dejaran de circular 3.000 colectivos solo en el AMBA. A nivel nacional, el uso del transporte público cayó un 12% en el último año, una cifra que se explica por el deterioro del servicio, frecuencias más espaciadas y una tarifa que subió por encima de la inflación mientras los salarios quedaron rezagados. En este contexto nacional, el subsidio estatal pasó de representar el 91% de los ingresos de las empresas en 2023 a solo un 63% en la actualidad, forzando a muchas líneas a reducir su operatividad para sobrevivir.

colectivos red tulum transporte san juan Red Tulum.

Millones de viajes

El sistema en San Juan refleja en sus cifras de uso una realidad distinta a la caída nacional de pasajeros. Luján detalló que la provincia registra un promedio de 350.000 transacciones diarias y alcanza entre 7 y 8,5 millones de pasajes mensuales, lo que proyecta un total de 85 millones de viajes al año. Dentro de este volumen, el impacto del beneficio social es determinante para sostener la movilidad de la población. Actualmente, el sistema cuenta con más de 120.000 inscriptos para el boleto escolar y docente gratuito, de los cuales 111.000 ya han sido aprobados y utilizan el servicio diariamente.

El detalle de las transacciones diarias bajo la modalidad de gratuidad escolar revela la magnitud de la inversión provincial: se realizan cada día unas 106.000 operaciones, lideradas por el nivel secundario con 45.000 viajes, seguido por el universitario con 27.000 y el nivel primario con 11.500. El director de la Red Tulum destacó que este universo de beneficiarios es casi total respecto a los inscriptos y que se está trabajando con las instituciones educativas para actualizar los padrones de aquellos alumnos que aún figuran como rechazados o pendientes por falta de datos escolares.

Respecto a los subsidios provinciales y los costos generales, el funcionario aclaró que el mantenimiento de un parque móvil moderno, con unidades que no superan los 10 años de antigüedad y un 60% de coches accesibles, requiere un manejo financiero sumamente cauteloso para no encarecer el pasaje de forma innecesaria ante cada cambio en las variables económicas.