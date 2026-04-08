Escolar gratuito: el Gobierno de San Juan advirtió a los choferes que no pueden bajar a alumnos del colectivo

"La instrucción para la primera semana de abril, más esta semana que está transcurriendo, es que si alguien no entendió, no pudo ajustar el sistema, no pueden bajar a ningún chico ni cobrarle el boleto si no tiene los medios para pagarlo y no tiene la tarjeta SUBE, porque la idea es darle la última parte del ajuste al sistema. Esa es la instrucción que tienen. Ahora, si tuviéramos algún inconveniente, lo que pedimos es colaboración a la ciudadanía que nos diga en qué unidad, a qué hora y en qué lugar, para que nosotros podamos corregir sobre aquella persona o que no entendió o que está desarrollando mal su tarea". Con estas palabras, el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan , Marcelo Molina , fijó la postura oficial ante denuncias de estudiantes que son obligados a descender de las unidades de Red Tulum por problemas en la acreditación del beneficio del boleto escolar gratuito.

La situación surge cuando se está dando el proceso de transición tecnológica donde el sistema de pasaje gratuito ya no requiere que el alumno muestre una credencial física al chofer, sino que el beneficio se aplica de forma automática al apoyar la tarjeta SUBE, operando de manera similar al sistema de jubilados. Molina detalló, en diálogo con Canal 13 San Juan, que actualmente existen 112.000 sanjuaninos y sanjuanina con el beneficio acreditado y que el sistema ya está procesando cerca de 100.000 viajes diarios, una cifra que coincide con las expectativas oficiales. Incluso en el sector universitario, a pesar de algunas demoras por la carga de padrones específicos de cada institución, se registraron cerca de 27.000 viajes en una sola jornada, lo que indicaría que el sistema funciona para la gran mayoría de los usuarios.

Desde la Secretaría de Tránsito instaron a los padres y alumnos a verificar si el beneficio está impactado en la tarjeta física o en la digital, ya que estas no son intercambiables y deben ser validadas correctamente. Ante casos puntuales donde la solución no se logre de forma digital, las familias deben acercarse al Centro Cívico para recibir asistencia directa. Un dato importante para evitar confusiones es que, debido a problemas intermitentes de conectividad en ciertas zonas, el visor del colectivo puede mostrar el costo total de la sección, por ejemplo 1070 pesos, pero al procesar la tarjeta la carga debe marcar cero pesos, siendo este un subsidio que el Estado abona luego a las empresas.

¿Y el precio del boleto?

En medio de esta puesta a punto del servicio estudiantil, la incertidumbre por el costo general del pasaje está latente debido al incremento de los insumos. Molina aseguró que, a diferencia de otras jurisdicciones del país que han reducido frecuencias por el aumento del combustible, en San Juan la provincia decidió compensar esas subas de manera momentánea para sostener el servicio. Sin embargo, el funcionario advirtió que el escenario es complejo a mediano plazo.

Al ser consultado sobre un posible aumento, el secretario señaló que "de quedar sostenido este ítem de costo más una discusión que tiene salarial, habrá que analizar la situación; si se mantiene esta suba de combustible va a mantener la presión sobre el precio del boleto". Por el momento, el esfuerzo fiscal de la provincia contiene el impacto de la crisis internacional de combustibles en el bolsillo de los sanjuaninos, aunque el debate sigue abierto de cara a las próximas paritarias y la evolución de los costos operativos.