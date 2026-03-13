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Extienden el plazo de inscripción al Boleto Escolar Gratuito: mirá la nueva fecha límite

Desde el Gobierno provincial recordaron además a todos los interesados que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extendieron el plazo para realizar el trámite con el fin de obtener el beneficio del boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes.

Extendieron el plazo para realizar el trámite con el fin de obtener el beneficio del boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes.

Este viernes, previo a la fecha límite original para la realización del trámite, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito.

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De ese modo, el proceso para acceder al beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia tiene ahora una nueva fecha límite para realizar el trámite: el 31 de marzo.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.

Desde el Gobierno provincial recordaron además a todos los interesados que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas, a fin de garantizar la correcta gestión del beneficio.

Detalles del boleto escolar gratuito a tener en cuenta

Alcances:

  • Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario: lunes a viernes

  • Universitarios: lunes a sábado

Cabe recordar que los dos canales oficiales para solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 son:

Pasos para acceder al beneficio:

  • Elegir uno de los dos canales (página web o chatbot) y seguir las indicaciones en pantalla.

  • Para quienes ya aparecen aprobados, el último paso es validar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Las autoridades insistieron en que la tarjeta debe estar registrada a nombre del usuario para que la acreditación se realice correctamente.

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