Extienden el plazo de inscripción al Boleto Escolar Gratuito: mirá la nueva fecha límite

Extendieron el plazo para realizar el trámite con el fin de obtener el beneficio del boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes.

Este viernes, previo a la fecha límite original para la realización del trámite, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito.

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De ese modo, el proceso para acceder al beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia tiene ahora una nueva fecha límite para realizar el trámite: el 31 de marzo.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.

Desde el Gobierno provincial recordaron además a todos los interesados que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas, a fin de garantizar la correcta gestión del beneficio.

Detalles del boleto escolar gratuito a tener en cuenta

Alcances:

Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario: lunes a viernes

Universitarios: lunes a sábado

Cabe recordar que los dos canales oficiales para solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 son:

Página web: boletoescolar.sanjuan.gob.ar

Chatbot de CIDI: 2644592201, también accesible desde cidi.sanjuan.gob.ar

Pasos para acceder al beneficio:

Elegir uno de los dos canales (página web o chatbot) y seguir las indicaciones en pantalla.