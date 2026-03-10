Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.

Solo quedan tres días para que los alumnos y docentes de San Juan completen el trámite necesario para acceder al boleto escolar gratuito. Sin embargo, muchas personas aún esperan la aprobación que les permita obtener este beneficio. Hasta el momento han iniciado el trámite alrededor de 65.000 personas, de las cuales poco más de 40.000 han sido aprobadas.

El principal inconveniente se da entre los integrantes de las facultades y colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan, ya que desde la casa de estudios todavía no han enviado los listados de alumnos y docentes.

En este contexto, es importante destacar que existe un plan alternativo para quienes reciben la respuesta “pendiente de aprobación” por “falta de validación”: la opción de cargar la certificación de manera manual en el sistema.

Para ello, cada alumno o docente debe acercarse a su institución y solicitar un certificado que acredite su regularidad en el establecimiento. Una vez que se recibe el mensaje de invalidación, se debe buscar el botón “Adjuntar documentación”. Al ingresar, se podrá enviar la imagen del certificado. Luego, será necesario esperar a que las autoridades revisen el documento y envíen la aprobación.

Límite en la cantidad de unidades que se puede elegir durante la inscripción

Otro detalle relevante es que se están recibiendo quejas de usuarios que utilizan más de tres líneas de colectivo para trasladarse, mientras que la plataforma solo permite inscribir hasta tres.

Sin embargo, este dato se utiliza únicamente para informes internos y no significa que un alumno o docente que suba a una línea no consignada pierda el beneficio de la gratuidad. Este registro sirve para controlar cuáles son las líneas más demandadas y determinar dónde se necesitan refuerzos y en qué horarios.

Detalles del boleto escolar gratuito a tener en cuenta

Alcances:

Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario: lunes a viernes

Universitarios: lunes a sábado

Cabe recordar que los dos canales oficiales para solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 son:

Página web: boletoescolar.sanjuan.gob.ar

Chatbot de CIDI: 2644592201, también accesible desde cidi.sanjuan.gob.ar

Pasos para acceder al beneficio:

Elegir uno de los dos canales (página web o chatbot) y seguir las indicaciones en pantalla.

