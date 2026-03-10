martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

El viernes vence el plazo para que alumnos y docentes hagan el trámite para obtener el beneficio. Hay inconvenientes principalmente con la comunidad de la UNSJ.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.

image

Solo quedan tres días para que los alumnos y docentes de San Juan completen el trámite necesario para acceder al boleto escolar gratuito. Sin embargo, muchas personas aún esperan la aprobación que les permita obtener este beneficio. Hasta el momento han iniciado el trámite alrededor de 65.000 personas, de las cuales poco más de 40.000 han sido aprobadas.

Lee además
Cómo validar el beneficio del boleto escolar y docente gratuito en la SUBE.
Info útil

Cómo validar el boleto escolar y docente gratuito en la SUBE
vacunacion antigripal: en san juan ya se colocaron unas 11 mil dosis
Prevención

Vacunación antigripal: en San Juan ya se colocaron unas 11 mil dosis

El principal inconveniente se da entre los integrantes de las facultades y colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan, ya que desde la casa de estudios todavía no han enviado los listados de alumnos y docentes.

image

En este contexto, es importante destacar que existe un plan alternativo para quienes reciben la respuesta “pendiente de aprobación” por “falta de validación”: la opción de cargar la certificación de manera manual en el sistema.

Para ello, cada alumno o docente debe acercarse a su institución y solicitar un certificado que acredite su regularidad en el establecimiento. Una vez que se recibe el mensaje de invalidación, se debe buscar el botón “Adjuntar documentación”. Al ingresar, se podrá enviar la imagen del certificado. Luego, será necesario esperar a que las autoridades revisen el documento y envíen la aprobación.

image

Límite en la cantidad de unidades que se puede elegir durante la inscripción

Otro detalle relevante es que se están recibiendo quejas de usuarios que utilizan más de tres líneas de colectivo para trasladarse, mientras que la plataforma solo permite inscribir hasta tres.

Sin embargo, este dato se utiliza únicamente para informes internos y no significa que un alumno o docente que suba a una línea no consignada pierda el beneficio de la gratuidad. Este registro sirve para controlar cuáles son las líneas más demandadas y determinar dónde se necesitan refuerzos y en qué horarios.

Detalles del boleto escolar gratuito a tener en cuenta

Alcances:

  • Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario: lunes a viernes

  • Universitarios: lunes a sábado

Cabe recordar que los dos canales oficiales para solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 son:

Pasos para acceder al beneficio:

  • Elegir uno de los dos canales (página web o chatbot) y seguir las indicaciones en pantalla.

image

  • Para quienes ya aparecen aprobados, el último paso es validar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Las autoridades insistieron en que la tarjeta debe estar registrada a nombre del usuario para que la acreditación se realice correctamente.

Temas
Seguí leyendo

Realizarán mamografías por demanda espontánea en un centro de salud sanjuanino durante marzo

Vandalismo extremo: destruyeron los monumentos a San Martín y O'Higgins en la Cordillera sanjuanina

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

Entre K-Pop, stand up y velas, la grilla de espectáculos en el Teatro Sarmiento durante marzo

Rivadavia inauguró la segunda parada de colectivo climatizada y avanza con sumar cinco más: en qué zonas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Celia, una sanjuanina radicada en Israel, vive la guerra desde adentro y sin miedo

El 8M se hizo escuchar en las calles de San Juan: mujeres marcharon en defensa de sus derechos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Te Puede Interesar

San Juan espera la llegada del Ironman 70.3.
Turismo y deporte

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Por Carla Acosta
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor
Denuncia

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres