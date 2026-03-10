El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Cada vez que el Ironman llega a San Juan no solo desembarca una de las competencias más exigentes del mundo, sino también una maquinaria deportiva, turística y económica que moviliza a miles de personas. Detrás de la carrera hay un modelo de organización que combina una franquicia internacional, una corta inversión estatal y una fuerte recaudación económica en la provincia.

La marca Ironman pertenece a la World Triathlon Company , que organiza el circuito en distintas ciudades del mundo a través de franquicias. Para que la competencia se realice en San Juan , el Gobierno provincial paga un canon y aporta logística, mientras que la empresa Ironman Argentina se encarga de la organización del evento. “Ironman es una de las franquicias deportivas internacionales más importantes y es muy barata para la provincia. Genera un derrame económico muy importante”, explicó el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo . Según detalló el funcionario, en promedio este tipo de competencias generan entre 5 y 10 millones de dólares de ingresos en las ciudades donde se realizan.

6a07f858-0bd0-404c-b511-dec9725bfe2c Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, y Rubén Sciutto, socio gerente de Ironman Argentina, destacaron el impacto deportivo y económico que genera el evento en San Juan.

A diferencia de otros grandes eventos deportivos, los atletas no reciben pagos ni beneficios económicos por participar. “Los atletas vienen solo a correr: se pagan sus pasajes, su estadía y su comida. Vienen con sus familias y consumen en el comercio sanjuanino, en los restaurantes y en los hoteles”, remarcó Cerimedo. Esa dinámica convierte al Ironman en una herramienta turística clave, especialmente fuera de la temporada alta.

La competencia atrae cada año a miles de visitantes. En promedio llegan alrededor de 4.000 turistas, y entre el 25% y el 30% son extranjeros. “El año pasado vinieron muchos norteamericanos y europeos. La carrera va tomando una calidad que al atleta le gusta, sumado a la mística de conocer San Juan”, agregó el funcionario, al mencionar destinos como Ischigualasto, Barreal o el Dique Punta Negra entre los atractivos que seducen a quienes llegan a competir.

La logística detrás de la carrera también moviliza a una gran cantidad de personas. Solo en voluntariado participan más de 400 sanjuaninos, que cumplen tareas de asistencia a los atletas. A eso se suma el trabajo de entre 20 y 30 empresas locales que prestan servicios para el evento: desde montaje de carpas y escenarios hasta catering, sonido, iluminación, pantallas, seguridad, limpieza y ornamentación.

image.png El Ironman 2024, convocante en San Juan. Este año se espera que el éxito se repita,

Para Rubén Sciutto, socio gerente de Ironman Argentina, la elección de la provincia no es casual. “Estamos felices de competir en San Juan porque tiene todas las características para un evento de esta naturaleza: paisaje, turismo, hospitalidad de la gente y un apoyo importante del gobierno”, aseguró.

El organizador destacó además que la experiencia mejora edición tras edición. “Tratamos de mejorar el servicio todo lo posible. Escuchamos las críticas constructivas y ponemos toda la voluntad para hacer una carrera cada vez mejor”, señaló. Para la edición de este año se espera una participación cercana a 1.200 competidores, con atletas de alrededor de 40 países. “Muchos esperan hasta último momento para inscribirse, pero estamos muy cerca del sold out”, adelantó Sciutto.

La competencia de marzo será el Ironman 70.3, la distancia que se disputa habitualmente en San Juan: 1,9 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo con llegada en la Plaza del Bicentenario. Pero 2026 marcará un año especial, ya que la provincia tendrá tres carreras oficiales de la franquicia, incluido un Ironman completo en noviembre. “San Juan va a ser la única ciudad del mundo que tendrá las tres instancias oficiales de Ironman en un mismo año”, destacó Cerimedo.

El impacto económico ya quedó demostrado en la edición pasada. Con más de 1.300 atletas, en una sola fecha el evento generó un movimiento estimado en $1.100 millones y elevó la ocupación hotelera al 68% en el Gran San Juan y zonas cercanas, dinamizando sectores como gastronomía, transporte y comercio. Con ese modelo -canon accesible, trabajo logístico y fuerte llegada turística- el Ironman se convirtió en una de las principales vidrieras internacionales para la provincia. “Es mucho trabajo, demanda muchos recursos humanos, pero económicamente es un evento que multiplica la inversión”, resumió Cerimedo.

La Expo y el engranaje que mueve el Ironman

Pero el movimiento que genera el Ironman en San Juan no se limita únicamente al día de la competencia. En los días previos se desarrolla la Expo Ironman, un espacio que funciona como una feria deportiva y comercial donde confluyen atletas, marcas, emprendedores y público en general. En ese predio se instalan expositores vinculados a las disciplinas del triatlón -natación, ciclismo y running-, además de empresas de nutrición deportiva, tecnología y equipamiento. Sin embargo, la organización también aprovecha ese espacio para promocionar productos sanjuaninos que tienen buena recepción entre los deportistas de resistencia.

“En todas las expos hay expositores de cuestiones técnicas de los deportes que se hacen. Pero nosotros también promocionamos productos que se producen en San Juan y que son muy valorados en este ambiente, como pistacho, aceite de oliva, vino, dulce de membrillo, frutos secos y pasas”, explicaron desde la organización.

image.png La Feria Agroproductiva ofrecerá sus productos con descuentos especiales en el IronMan.

La feria se convierte además en un punto de encuentro para el mundo empresarial. Muchos de los participantes del Ironman son ejecutivos o empresarios que viajan a competir y aprovechan el evento para generar contactos comerciales. “Se hacen rondas de negocios porque muchos empresarios corren. Entonces conectamos a empresarios nacionales con productores locales”, agregaron.

Por ese motivo, la Expo termina funcionando casi como un evento paralelo dentro del Ironman. Es abierta al público, incluye actividades de entretenimiento y convoca a cientos de sanjuaninos que se acercan a vivir el clima internacional del triatlón.