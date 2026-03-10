martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la presentación de LPF Play

Chiqui Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

El presidente de la AFA lanzó una frase cargada de tensión política y judicial durante el acto de presentación de la nueva plataforma de streaming del fútbol argentino.

Por Agencia NA
CHIQUI

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció este lunes en la presentación oficial de LPF Play y dejó un mensaje breve pero contundente en medio del clima de máxima tensión que rodea a la conducción del fútbol argentino: “Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”.

Lee además
Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso
la otra cara del paro en el futbol sanjuanino en apoyo a chiqui tapia: silencio de la liga, resistencia de los clubes y el impacto economico del parate
Impacto

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

La frase, pronunciada en el cierre del acto, sonó como una advertencia política y judicial, pero también como una defensa cerrada del rumbo que tomó la AFA en materia de televisación y explotación de contenidos.

En ese marco, Tapia remarcó que el lanzamiento de la plataforma representa “un antes y un después” y sostuvo que “los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes”, al tiempo que celebró que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según detalló el propio titular de la AFA durante la presentación, LPF Play ya registró 455.000 usuarios únicos, más de 3,3 millones de visualizaciones, transmisiones en más de 150 países y 175 partidos en vivo, números con los que la conducción de la casa madre busca mostrar el impacto inicial del proyecto. De acuerdo con la información oficial, la plataforma ofrece transmisiones en vivo de categorías del ascenso, fútbol femenino, Proyección, futsal y otros contenidos, además de resúmenes y programas vinculados a la Primera División.

En ese contexto, el lanzamiento de LPF Play volvió a abrir el interrogante sobre si el fútbol argentino puede avanzar hacia un esquema de acceso más amplio para los hinchas, en una discusión que inevitablemente remite a la experiencia de Fútbol para Todos. Por ahora no hubo un anuncio en ese sentido, pero el discurso de Tapia y la apuesta por una plataforma propia dejaron instalada la posibilidad como debate a futuro. Esta lectura surge del tono del acto y del planteo de la AFA sobre recuperar el control de los contenidos.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo

El once titular que piensa Coudet para su debut en River

Enorme convocatoria en el campeonato sanjuanino de bicicross

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Vuelve la acción en el fútbol argentino tras el paro: qué partidos se juegan este martes 10 de marzo

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

¿Vuelve el fútbol gratuito? Un dirigente cordobés dio detalles de la iniciativa que tiene en mente la AFA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
barrera, otra vez a reserva por indisciplina: si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos
Sorpresa en Concepción

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Te Puede Interesar

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios
Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios