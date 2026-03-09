lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Una franquicia que tiene sucursales en el centro y en Desamparados fue estafada con una compra millonaria. Investigan la posible complicidad de una finca de Albardón en donde se entregó la mercadería, pero aún no hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pinturería estafa

Una pinturería de San Juan fue víctima de una millonaria estafa que se concretó a fines de diciembre mediante el uso de E-cheq sin fondos. Según denunciaron los propietarios del comercio, el perjuicio económico ronda los 40 millones de pesos y el caso ya es investigado por la Fiscalía.

Lee además
choque fatal entre motos en media agua: murio un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

El hecho involucra a una franquicia de la marca Colorshop, franquicia de Sinteplast, que cuenta con locales en Desamparados —sobre lateral de Circunvalación Oeste, y en el centro, en calle Jujuy antes de Mitre. El negocio es propiedad de Mauro Iranzo y su esposa.

De acuerdo con el relato del comerciante, todo comenzó en diciembre cuando un hombre se contactó por WhatsApp en nombre de una supuesta empresa de Mendoza. El interlocutor aseguró que realizarían trabajos de remodelación en una bodega ubicada en una finca del departamento Albardón y solicitó un presupuesto para comprar materiales de pintura.

Tras acordar la operación, la empresa concretó una primera venta por varios millones de pesos. Debido al volumen de la mercadería (que incluía numerosos pallets) la entrega se realizó mediante una empresa de transporte en la bodega donde supuestamente se harían las refacciones. Allí, según indicaron, la carga fue recibida por personas que estaban en el lugar, quienes firmaron los remitos correspondientes.

El pago se realizó mediante E-cheq emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y endosados por el Banco Río, lo que en principio generó confianza en los vendedores. Sin embargo, antes de la fecha de acreditación de esos cheques, los supuestos clientes concretaron una segunda compra por algunos millones más, aunque en esa ocasión la mercadería fue retirada directamente del local por personas que firmaron la documentación.

El problema surgió cuando llegó el momento de cobrar los valores: los E-cheq fueron rechazados por falta de fondos y, desde entonces, los compradores nunca volvieron a responder.

Tras advertir la maniobra, los comerciantes realizaron la denuncia en la Justicia. La investigación quedó en manos del fiscal Duilio Ejarque.

Según indicaron desde la empresa afectada, posteriormente lograron reconstruir parte de lo ocurrido en la bodega donde habían dejado la mercadería. Allí, un capataz notó que habían ingresado materiales que nadie había autorizado y sospechó que podía tratarse de una situación irregular. Incluso llegó a tomar una fotografía cuando, el 4 de enero, varias personas retiraron los productos del lugar.

De acuerdo con los damnificados, los propietarios de la finca sabían que la mercadería no les pertenecía, pero no realizaron ninguna denuncia.

Los comerciantes sostienen que no serían las únicas víctimas de esta modalidad y aseguran que las mismas personas habrían cometido estafas similares por montos millonarios en distintos puntos del país, e inclusive en otra empresa sanjuanina dedicada a la ventay distribución de insumos eléctricos.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar la identidad de los responsables y el destino de la mercadería, pero aún no hay ningún detenido ni rastros de los estafadores.

Seguí leyendo

Un joven llegó malherido al hospital de Caucete y aseguró que dos sujetos le dieron una brutal paliza

Piden encarcelar al médico sanjuanino acusado de abusar a una paciente

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín

Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

Mala praxis en el Hospital Rawson: la defensa de la acusada impugnó la sentencia y busca la absolución

Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fisioterapeuta trucha atrapada en el hospital rawson trabajando gratis: quedo libre
Insólito caso

Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores