Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre

Mariana Jacqueine Vega , la falsa fisioterapeuta que fue atrapada en el Hospital Rawson trabajando ad honorem (gratis) , recuperó la libertad. Este lunes Flagrancia se declaró incompetente y la causa pasó a manos de UFI Genérica. Fuentes judiciales manifestaron que el caso se investigará y la audiencia de formalización quedó a la espera.

Esta mujer fue aprehendida el jueves pasado, cerca del mediodía, en el interior del hospital. Un profesional de la salud discutió con ella tras descubrir que no era una profesional matriculada y que ni trabajaba en las instalaciones.

Ese jueves al mediodía quedó presa y a disposición de Flagrancia por el presunto delito de usurpación de título. Estuvo varios días presa a la espera de su audiencia y este lunes quedó libre luego que Flagrancia se declarara incompetente de la causa. Ahora pasó a manos del fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez de UFI Genérica.

A demás de las declaraciones del director del hospital, la cual dijo que el fisioterapeuta le expresó que no era una profesional matriculada, también se confirmó que ni pertenece al Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de San Juan.