lunes 9 de marzo 2026

Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre

Flagrancia se declaró incompetente y la causa recayó en manos de UFI Genérica. La imputación formal contra ella, a la espera.

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo
Mala praxis en el Hospital Rawson: la defensa de la acusada impugnó la sentencia y busca la absolución

Esta mujer fue aprehendida el jueves pasado, cerca del mediodía, en el interior del hospital. Un profesional de la salud discutió con ella tras descubrir que no era una profesional matriculada y que ni trabajaba en las instalaciones.

Ese jueves al mediodía quedó presa y a disposición de Flagrancia por el presunto delito de usurpación de título. Estuvo varios días presa a la espera de su audiencia y este lunes quedó libre luego que Flagrancia se declarara incompetente de la causa. Ahora pasó a manos del fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez de UFI Genérica.

A demás de las declaraciones del director del hospital, la cual dijo que el fisioterapeuta le expresó que no era una profesional matriculada, también se confirmó que ni pertenece al Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de San Juan.

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Tres allanamientos y dos detenidos por un robo a Naturgy

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

El operativo verano de San Juan acaba de culminar.
De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.
Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.
San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios