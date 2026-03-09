Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Así quedó la bicicleta en el medio del asfalto tras el choque fatal en Frías y Agustín Gómez, en Pocito.

El pasado 8 de noviembre una moto y una bicicleta protagonizaron un choque en calle Agustín Gómez (calle 5) y Frías, en Pocito. El ciclista, identificado como Juan Cirilo Godoy (72) , falleció a los dos días mientras permanecía internado en el hospital.

La causa pasó a periodo de investigación y a Fiscalía les notificaron el protocolo de autopsia, donde señala que Godoy falleció producto de una accidental violenta, por traumatismo encefálico (fractura de cráneo).

El siniestro fue a las 19:30 del pasado 8 de noviembre de 2025 y ocurrió en la esquina Frías y Agustín Gómez, en Pocito.

Ante este resultado, se responsabilizó de haber provocado el siniestro al otro conductor, se trata del motociclista José Francisco Páez (que iba a bordo de una moto Honda Wave 110cc).

Este lunes la ayudante fiscal Roxana Fernández de UFI Delitos Especiales N°3 (al mando del fiscal Nicolás Schiattino) le dio a conocer a Páez del delito que iba a empezar a ser investigado. Formalmente, la jueza Celia Maldonado de Álvarez lo imputó por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor.

Páez, defendido por la defensora oficial Sandra Leveque, quedó en la mira de este hecho ya que para la Fiscalía tiene responsabilidad porque no respetó la distancia. Tampoco frenó, ya que supuestamente Godoy venía zigzagueando, es decir, que no fue precavido. Cabe destacar que no quedó preso, le dictaron medidas coercitivas leves.