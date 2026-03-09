Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Este lunes, los hermanos Gonzalo y Agustín Pavón acusados de propinarle una golpiza y robarle a una anciana de 80 años en Rivadavia , este lunes se sentaron en el banquillo de acusados ante el juez de Garantías Mariano Carrera.

Video Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

En esta audiencia, los representantes del MPF de UFI Delitos Contra la Propiedad, causa a cargo de la fiscal Paula Aarredondo , le dieron a conocer el hecho por el cuál están siendo investigados. Además, la Fiscalía le adelantó al juez que había un acuerdo de juicio abreviado.

Fuentes judiciales manifestaron que el magistrado condenó a Agustín Pavón a la pena de 8 meses de prisión efectiva por ser autor responsable del delito de robo. Mientras que, a su hermano, la Fiscalía le imputó el delito de encubrimiento agravado. De igual manera, el juez lo dejó en libertad ya que le aplicó la excusa absolutoria basada en el vínculo familiar, un concepto clave en el derecho penal para delitos de encubrimiento.

En términos sencillos, el Artículo 277, inciso 1 apartado C del Código Penal Argentino establece que están exentos de pena los que hubieren obrado en favor del cónyuge o de un pariente cercano, en este caso al ser hermano.

image Gonzalo Pavón, el de la derecha de la imagen.

Agustín Pavón, el ladrón que entró a robar a una comisaría

Fuentes policiales dijeron a Tiempo de San Juan que Agustín Pavón también está en la mira de cometer otro robo. Lo increíble es que está señalado de haber entrado a la comisaría 34ta hace unos meses.

El brutal asalto a la anciana en Rivadavia

Los investigadores de la Brigada Oeste expresaron que esta investigación comenzó tras el brutal asalto en perjuicio de una señora de 80 años. En esa ocasión, a la anciana le llevaron de todo: cuatro televisores de grandes dimensiones (marcas RCA, Samsung, TCL y Daewoo), una impresora multifunción HP, proyectores, parlantes, una consola de videojuegos portátil y hasta un equipo DVR Hikvision. También se hallaron herramientas industriales como lijadoras, taladros y cepilladoras, junto con electrodomésticos de uso diario como tostadoras, caloventores y un tensiómetro digital. Y también, dos bicicletas de alta gama rodado 29.