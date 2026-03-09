San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.

En un contexto donde el acceso al financiamiento es clave para el desarrollo económico de empresas y personas, San Juan se destaca como una de las jurisdicciones donde menos cuesta tomar un préstamo, según reveló el sitio Argendata, que depende del centro de innovación en politicas de desarrollo Fundar.

Esto se explica por qué cada provincia cobra alícuotas de impuestos provinciales y tasas municipales diferentes para las operaciones financieras, y San Juan se ubica entre las cinco que menos cobra.

De esta forma, aunque la carga tributaria local es alta resulta más moderada en comparación con el promedio nacional y otras provincias. Así, los sanjuaninos enfrentan costos financieros finales más bajos que gran parte del país, según reveló el estudio.

prestamos - costos

La brecha impositiva: San Juan vs. Misiones

Al analizar los datos de los Costos Financieros Totales (CFT) para un préstamo normal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60%, en San Juan se termna pagando finalmente un 79,72%, ubicándose por debajo del promedio nacional que ronda el 81%.

La diferencia se hace más evidente al compararla con el extremo opuesto del ranking. La provincia de Misiones, que encabeza la lista con el costo más alto del país, alcanza un CFT del 83,88%. Esto representa una brecha de 4,16 puntos porcentuales entre San Juan y Misiones.

El peso oculto de los impuestos

Uno de los puntos que más afecta al bolsillo del tomador de crédito es cómo una tasa que inicialmente parece moderada termina encareciéndose significativamente. Es que cuando se toma un préstamo donde dice que la TNA es del 60%, termina transformándose en un costo real mucho mayor debido a la presión fiscal de cada provincia.

En Misiones, donde el peso de los tributos es mayor, ese préstamo que tiene una tasa del 60% salta al 83.88%, con un incremento de casi 24 puntos porcentuales. Los impuestos ocultos que impulsan ese aumento son IVA, Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos y Tasas municipales.

En San Juan, la menor incidencia de estos tributos locales permite que el costo final se mantenga en el 79,72%, lo que la sitúa en el grupo de las cuatro provincias con el financiamiento más barato de la Argentina, solo superada por San Luis, Santiago del Estero y Formosa.

Esta ventaja comparativa resalta cómo las políticas tributarias de la provincia y sus municipios tienen un impacto directo y tangible en el financiamiento de personas y empresas, facilitando o dificultando el acceso al capital según el lugar del país donde se solicite el crédito.

El ranking de provincias ordenadas de mayor a menor costo es el siguiente:

Misiones: 83,88%

La Pampa: 83,06%

Neuquén: 82,04%

Corrientes: 82,02%

Buenos Aires: 81,72%

Chubut: 81,72%

Córdoba: 81,72%

Santa Cruz: 81,44%

Entre Ríos: 81,40%

La Rioja: 81,40%

Río Negro: 81,40%

Tucumán: 81,40%

CABA: 81,12%

Salta: 81,12%

Jujuy: 80,80%

Tierra del Fuego: 80,76%

Chaco: 80,62%

Santa Fe: 80,60%

Mendoza: 80,20%

Catamarca: 79,80%

San Juan: 79,72%

Formosa: 79,30%

Santiago del Estero: 76,00%

San Luis: 75,55%