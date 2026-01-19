lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Balance

En 2025, la Caja de Acción Social otorgó casi el doble de dinero en préstamos que en el año anterior

Desde la entidad destacaron que lograron fortalecer su rol como instrumento de política social a través del sistema de créditos para trabajadores estatales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante 2025, la Caja de Acción Social casi el doble de dinero que en el periodo anterior.

Durante 2025, la Caja de Acción Social casi el doble de dinero que en el periodo anterior.

A través de sus préstamos, durante 2025, la Caja de Acción Social casi el doble de dinero que en el periodo anterior. Según afirmaron las autoridades, de ese modo, el organismo fortaleció su rol como instrumento de política social a través del sistema de créditos orientado a acompañar a los trabajadores estatales en distintas etapas de su vida económica.

Lee además
Dos sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.
¡Qué suerte!

Dos sanjuaninos se llevan más de 9 millones de pesos en Quini 6 y Brinco
Dos sanjuaninos volvieron a ganar premios del Quini 6, esta semana.
Esta semana

Dos sanjuaninos ganaron premios del Quini 6: ambos compraron el ticket en el mismo departamento

El detalle indica que, a lo largo del año, el organismo otorgó préstamos por casi $11.000 millones, casi el doble de lo registrado en 2024, cuando el monto distribuido había sido de $5.525 millones.

Según informaron desde la CAS, el incremento cercano al 100% en los fondos entregados respondió a una actualización integral de las líneas crediticias y a una sostenida demanda por parte de los beneficiarios.

El sistema alcanzó a más de 10 mil trabajadores, con un otorgamiento promedio diario de entre 50 y 55 préstamos, con turnos completos y una operatoria constante a lo largo de los doce meses. Además, el organismo otorgó créditos personales en cada uno de los operativos territoriales del programa San Juan Cerca, con acompañamiento en los 19 departamentos de la provincia.

Uno de los rasgos centrales del esquema fue la fuerte predominancia de los préstamos personales, que concentraron el 89,52% del total de créditos otorgados. Esta línea se caracteriza por no exigir un destino específico, lo que permite a los beneficiarios resolver diversas necesidades de la vida cotidiana.

El proceso de actualización de montos fue otro de los ejes. El préstamo personal, por ejemplo, pasó de un tope máximo de $200.000 a $1.200.000, desde el inicio de gestión, lo que implica un incremento del 600%, por encima de la inflación acumulada del período. También se registraron subas significativas en las líneas de remodelación de vivienda, rodados y préstamos asistenciales, con aumentos que oscilaron entre el 500% y el 750%.

Los créditos de la Caja se caracterizan por ser préstamos blandos, con tasas de interés sensiblemente inferiores a las del sistema financiero y sin costos adicionales como seguros o gastos administrativos, lo que amplía el acceso al crédito y reduce el impacto del endeudamiento.

“De cara a 2026, desde el organismo se continuará analizando el contexto económico para futuras definiciones, considerando a los créditos como una herramienta de acompañamiento y apoyo para los trabajadores del Estado provincial”, sostuvieron sobre las proyecciones para lo que vendrá.

Temas
Seguí leyendo

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Las tasas del plazo fijo vuelven a subir: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Pronóstico del FMI: Argentina crecería más que Brasil y México, y estaría entre las 11 economías que más avanzarán

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Tras "la inflación más baja desde 2017" del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Lluvias en San Juan
SMN

San Juan empieza la semana con tormentas aisladas y temperaturas agradables

Te Puede Interesar

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación
Capitulo final

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"