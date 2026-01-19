En 2025, la Caja de Acción Social otorgó casi el doble de dinero en préstamos que en el año anterior

Durante 2025, la Caja de Acción Social casi el doble de dinero que en el periodo anterior.

A través de sus préstamos, durante 2025, la Caja de Acción Social casi el doble de dinero que en el periodo anterior. Según afirmaron las autoridades, de ese modo, el organismo fortaleció su rol como instrumento de política social a través del sistema de créditos orientado a acompañar a los trabajadores estatales en distintas etapas de su vida económica.

El detalle indica que, a lo largo del año, el organismo otorgó préstamos por casi $11.000 millones, casi el doble de lo registrado en 2024, cuando el monto distribuido había sido de $5.525 millones.

Según informaron desde la CAS, el incremento cercano al 100% en los fondos entregados respondió a una actualización integral de las líneas crediticias y a una sostenida demanda por parte de los beneficiarios.

El sistema alcanzó a más de 10 mil trabajadores, con un otorgamiento promedio diario de entre 50 y 55 préstamos, con turnos completos y una operatoria constante a lo largo de los doce meses. Además, el organismo otorgó créditos personales en cada uno de los operativos territoriales del programa San Juan Cerca, con acompañamiento en los 19 departamentos de la provincia.

Uno de los rasgos centrales del esquema fue la fuerte predominancia de los préstamos personales, que concentraron el 89,52% del total de créditos otorgados. Esta línea se caracteriza por no exigir un destino específico, lo que permite a los beneficiarios resolver diversas necesidades de la vida cotidiana.

El proceso de actualización de montos fue otro de los ejes. El préstamo personal, por ejemplo, pasó de un tope máximo de $200.000 a $1.200.000, desde el inicio de gestión, lo que implica un incremento del 600%, por encima de la inflación acumulada del período. También se registraron subas significativas en las líneas de remodelación de vivienda, rodados y préstamos asistenciales, con aumentos que oscilaron entre el 500% y el 750%.

Los créditos de la Caja se caracterizan por ser préstamos blandos, con tasas de interés sensiblemente inferiores a las del sistema financiero y sin costos adicionales como seguros o gastos administrativos, lo que amplía el acceso al crédito y reduce el impacto del endeudamiento.

“De cara a 2026, desde el organismo se continuará analizando el contexto económico para futuras definiciones, considerando a los créditos como una herramienta de acompañamiento y apoyo para los trabajadores del Estado provincial”, sostuvieron sobre las proyecciones para lo que vendrá.