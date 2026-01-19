lunes 19 de enero 2026

Ahorristas en alerta

Las tasas del plazo fijo vuelven a subir: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los rendimientos por depósitos en pesos muestran variaciones según la entidad financiera y el perfil del cliente, con diferencias que impactan en la planificación de ahorros

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tasas del plazo fijo varían entre los principales bancos del país.

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos atraviesa una etapa de suba de tasas. Las entidades bancarias modificaron los porcentajes ofrecidos para captar depósitos, con valores que superan el 30% anual en los casos más competitivos. La comparación entre bancos resulta central para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros.

Entre los bancos de mayor peso en el sistema, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa nominal anual al 26%. La actualización representa un incremento respecto a valores previos, ubicando a esta entidad entre las que ofrecen mejores condiciones dentro del segmento tradicional. Por su parte, el Banco Macro S.A. estableció una tasa de 27,5%, la más alta entre los bancos de gran alcance. El Banco de la Provincia de Buenos Aires fijó su tasa en 25%, mientras que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado igualó ese porcentaje tanto para clientes como para no clientes.

El Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. se mantienen por debajo de esos niveles, con tasas de 21% y 22% respectivamente. El Banco BBVA Argentina S.A. ajustó su tasa a 23%. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un 20,5%. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. informa un rendimiento de 23,5%.

Las diferencias entre bancos tradicionales y digitales o regionales resultan notorias en la oferta de tasas. El Banco Bica Sociedad Anónima y el Banco CMF S.A. publican tasas del 30% para plazos fijos, tanto para clientes como para no clientes. El Banco de Comercio S.A. llegó al 31% y el Banco Meridian S.A. superó ese nivel en determinadas modalidades, alcanzando el 31,5%. El Banco VOII S.A. se ubica en ese rango superior, igualando el 31,5%.

El Banco de Corrientes S.A. y el Banco del Sol S.A. ofrecen tasas del 26,5%, mientras que el Banco Hipotecario S.A. informa dos valores: 26,5% y 29% según el tipo de depósito. El Banco Mariva S.A. se posiciona en el 30% y 29% en diferentes opciones. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. llegó a 29%. El Banco Dino S.A. y el Banco Comafi Sociedad Anónima ofrecen tasas de 24%, y el Banco Julio Sociedad Anónima paga 24,5%. El Banco Masventas S.A. se mantiene en 22%. El Banco Provincia de Tierra del Fuego informa tasas de 25% y 21% según el producto.

La competencia por captar depósitos de $1 millón generó una dispersión de tasas entre entidades líderes y bancos de menor tamaño. La diferencia entre el Banco Macro S.A. (27,5%) y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (20,5%) puede representar más de siete puntos porcentuales en un mismo período. Las entidades digitales o regionales, como el Banco VOII S.A. y el Banco Meridian S.A., superan incluso a los grandes bancos en su búsqueda de nuevos clientes.

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. también mejoraron sus propuestas. Crédito Regional pasó de 28% a 31%, con variantes que alcanzan el 31,5%. Reba ajustó su tasa a 29%. BiBank S.A. subió a 26%. El Banco de Formosa S.A. y el Banco Masventas S.A. se mantuvieron en niveles bajos, con 21% y 22% respectivamente.

La comparación con datos anteriores muestra una tendencia de suba generalizada. El Banco de la Nación Argentina había informado un 23,5% y luego subió a 26%. El Banco Macro S.A. pasó de 23,5% a 27,5%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires incrementó su tasa de 22% a 25%. El Banco BBVA Argentina S.A. modificó su propuesta de 21% a 23%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado ajustó de 23% a 25%.

FUENTE: Infobae

