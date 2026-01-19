lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el 2026

Pronóstico del FMI: Argentina crecería más que Brasil y México, y estaría entre las 11 economías que más avanzarán

El Fondo Monetario Internacional ratificó su proyección de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El FMI pronostica un interesante crecimiento para Argentina en el 2026.

El FMI pronostica un interesante crecimiento para Argentina en el 2026.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina y estimó que la economía se expandirá 4% tanto en 2026 como en 2027, un ritmo superior al de Brasil y México y también por encima del promedio mundial.

Lee además
Se espera un miércoles de mucho calor con probabilidad de tormentas hacia la noche en San Juan.
Pronóstico

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan
Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?

Las proyecciones se desprenden de la actualización del “Panorama Económico Mundial”, del Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento, más conocido como WEO, por sus siglas en inglés, se presentó esta madrugada en Bruselas.

De confirmarse ese escenario, el país se ubicará entre las once economías con mayor crecimiento entre las 30 que releva el organismo en su informe Panorama Económico Mundial.

Para el Fondo, Brasil mostraría una desaceleración marcada, con una expansión prevista de apenas 1,6% en 2026 y un repunte a 2,3% en 2027, mientras que México crecería 1,5% y 2,1% respectivamente. En contraste, la Argentina mantendría un desempeño más dinámico, apoyado en un contexto de normalización macroeconómica y mayor previsibilidad, de acuerdo con la evaluación del FMI.

El informe destaca que el crecimiento argentino se daría en un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales, riesgos geopolíticos y un delicado equilibrio entre el impulso de la inversión tecnológica y las políticas proteccionistas. En ese marco, el desempeño relativo de la Argentina la colocaría por encima de las principales economías de América Latina, aunque el organismo advierte que la evolución de los precios de la energía y las condiciones financieras globales seguirán siendo factores clave.

A nivel global, el organismo proyecta un crecimiento de 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, cifras parecidas a las de 2025.

“En América Latina y el Caribe el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 para rebotar a 2,7% en 2027 a medida que los países se acercan a su potencial desde diferentes posiciones cíclicas”, señala el documento.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Las tasas del plazo fijo vuelven a subir: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Tras "la inflación más baja desde 2017" del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

"Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan": la frase que resonó en un encuentro con autoridades de la Costa bonaerense

La Serena remodela su paseo estrella: el cambio que verán los sanjuaninos en la Avenida del Mar en el 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017
Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan