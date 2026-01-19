Pronóstico del FMI: Argentina crecería más que Brasil y México, y estaría entre las 11 economías que más avanzarán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina y estimó que la economía se expandirá 4% tanto en 2026 como en 2027, un ritmo superior al de Brasil y México y también por encima del promedio mundial.

Las proyecciones se desprenden de la actualización del “Panorama Económico Mundial”, del Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento, más conocido como WEO, por sus siglas en inglés, se presentó esta madrugada en Bruselas.

De confirmarse ese escenario, el país se ubicará entre las once economías con mayor crecimiento entre las 30 que releva el organismo en su informe Panorama Económico Mundial.

Para el Fondo, Brasil mostraría una desaceleración marcada, con una expansión prevista de apenas 1,6% en 2026 y un repunte a 2,3% en 2027, mientras que México crecería 1,5% y 2,1% respectivamente. En contraste, la Argentina mantendría un desempeño más dinámico, apoyado en un contexto de normalización macroeconómica y mayor previsibilidad, de acuerdo con la evaluación del FMI.

El informe destaca que el crecimiento argentino se daría en un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales, riesgos geopolíticos y un delicado equilibrio entre el impulso de la inversión tecnológica y las políticas proteccionistas. En ese marco, el desempeño relativo de la Argentina la colocaría por encima de las principales economías de América Latina, aunque el organismo advierte que la evolución de los precios de la energía y las condiciones financieras globales seguirán siendo factores clave.

A nivel global, el organismo proyecta un crecimiento de 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, cifras parecidas a las de 2025.

“En América Latina y el Caribe el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 para rebotar a 2,7% en 2027 a medida que los países se acercan a su potencial desde diferentes posiciones cíclicas”, señala el documento.

FUENTE: Clarín