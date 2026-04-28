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Comunicado oficial

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El organismo que reúne a los rectores de todo el país, y del que forma parte la UNSJ, sostuvo que las universidades siguen funcionando, pero advirtió que la crisis responde al incumplimiento de la ley de financiamiento y no al paro docente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a marcar posición en medio del conflicto universitario y apuntó directamente al Gobierno nacional por la falta de financiamiento.

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En un comunicado difundido en las últimas horas, el organismo que reúne a los rectores, y del que forma parte la Universidad Nacional de San Juan, sostuvo que las universidades “siguen funcionando”, pero advirtió que la situación es crítica por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El pronunciamiento llegó después de la intimación oficial para garantizar clases, pero el CIN eligió correr el eje de la discusión. Planteó que el problema no pasa por la continuidad académica, sino por la falta de recursos para sostener el sistema.

Según señalaron, el ajuste impacta de lleno en el pago de salarios, el funcionamiento diario y el desarrollo de las actividades. En ese marco, rechazaron que se responsabilice a las universidades por el conflicto y remarcaron que la crisis tiene origen en decisiones del Estado nacional.

El texto también suma un planteo institucional: advierte que no cumplir una ley vigente implica una situación grave en términos de funcionamiento del Estado.

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