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Polémica

En pleno acto, incomodaron a Milei con una pregunta sobre la inflación: "No es el lugar, no es el momento"

El Presidente fue consultado por la suba de precios durante una disertación sobre teoría económica y rechazó la pregunta por considerarla fuera de contexto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei

El presidente Javier Milei protagonizó este martes un momento de tensión durante una actividad académica en el Palacio Libertad, cuando fue consultado por la inflación y reaccionó con visible enojo.

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El mandatario encabezó una jornada centrada en el pensamiento y legado de John Maynard Keynes, en un encuentro que reunió a economistas y dirigentes afines a las ideas libertarias, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas.

Milei compartió el panel con el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo, en un debate que combinó teoría económica y críticas al intervencionismo estatal.

La actividad se desarrollaba dentro de un marco académico, con exposiciones enfocadas en cuestionar el modelo keynesiano, hasta que una intervención del público alteró el clima. Un joven identificado con el espacio libertario tomó la palabra y planteó su preocupación por la suba de la inflación.

La consulta generó una reacción inmediata del jefe de Estado, quien interrumpió al asistente y rechazó la pregunta por considerarla fuera de contexto. “No es el lugar, no es el momento”, insistió en varias oportunidades, marcando su incomodidad por el giro hacia la coyuntura económica.

Visiblemente molesto, Milei buscó encauzar nuevamente la charla hacia el eje teórico previsto para la jornada, evitando referirse a la evolución reciente de los precios en ese ámbito.

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