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Reacción

El Gobierno calificó de "operación mediática" a la supuesta venta de carne de burro

En la discusión sobre el tema, que tuvo fuerte repercusión en medios y redes, se metió hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Por Agencia NA
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El gobierno de Javier Milei advirtió que “sigue la operación internacional por la carne de burro”, al rechazar un informe al respecto de un medio extranjero.

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Se trata del medio alemán DW Español, cuya versión española dijo: “Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna”.

Con este título, describió que el país “agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna, que se disparó un 70 % en el último año”.

Al respecto, desde la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno contestó con un comunicado en el que explicó que el medio “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”.

Para comenzar, explicó que el medio alemán “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”, aclarando que “se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica de los argentinos”.

En este sentido, subraya que en la actual gestión la inflación “se ha reducido drásticamente” y la economía “avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”.

Además, añade que “los datos oficiales son contundentes” y explica que “durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante, y la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026”, ampliando que “nuestro país mantiene uno de los niveles más altos en consumo per cápita de carne vacuna de la más alta calidad, pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva”.

“Más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados. Prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio”.

Petro se metió en la discusión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien está enfrentado ideológicamente a Milei y días atrás tuvo un encuentro en España con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, volvió a meterse en un tema doméstico del país.

Al respecto, se preguntó: “Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?” y en su reflexión sumó: “Esto no puede pasar en Colombia”.

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