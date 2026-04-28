Intendentes se pondrán mañana al frente de una movilización a Capital Humano por fondos adeudados

Funcionarios e intendentes bonaerenses encabezarán mañana una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para reclamar fondos adeudados de la Nación a la Provincia correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Cambios en la gestión de Milei Pettovello echó a su jefe de Gabinete en Capital Humano, tras acceder a un crédito en el Banco Nación

La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, precisó en el cónclave que la deuda de la Nación a la Provincia es de 220.000 millones de pesos por el SAE.

El ministro de Axel Kicillof señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10%.

“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional”, reclamó Larroque.