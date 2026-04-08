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Educación

Capital Humano abrió la convocatoria al programa de vouchers educativos: los detalles

Lo anunció la ministra Sandra Pettovello en redes sociales.

Por Agencia NA
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El ministerio de Capital Humano anunció la apertura de la convocatoria al Programa de Vouchers Educativos, una iniciativa destinada a brindar asistencia económica a familias con hijos que asisten a instituciones privadas con alto nivel de subsidio estatal.

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Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, quien realizó un posteo vía X, el beneficio consiste en el otorgamiento de una suma mensual no contributiva dirigida a hogares con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

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El programa está orientado a estudiantes que concurren a establecimientos de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.

De acuerdo con los lineamientos difundidos, podrán postularse adultos argentinos o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país y Documento Nacional de Identidad vigente. Para acceder al beneficio, los interesados deberán registrarse a través de la aplicación Mi Argentina y completar los datos correspondientes a los menores a su cargo.

La inscripción no establece un límite en la cantidad de hijos por grupo familiar, por lo que el beneficio podrá extenderse a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde el área que comanda Pettovello señalaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad en el sector privado subsidiado, en el marco de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La idea de implementar esta asistencia fue un eje de la campaña electoral presidencial de Javier Milei en 2023 y uno de los primeros proyectos que intentó plasmar el economista cuando arribó a la Casa Rosada.

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