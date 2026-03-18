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Vuelve el trueque de materiales reciclables por vouchers para comprar frutas y verduras en San Juan

Se trata del programa Cambio Verde, que volverá a la Feria Agroproductiva con una jornada para la familia. Mirá cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelve Cambio Verde a la Feria Agroproductiva. Se trata del programa que permite intercambiar material reciclable por vales para comprar en el lugar.

Vuelve Cambio Verde a la Feria Agroproductiva. Se trata del programa que permite intercambiar material reciclable por vales para comprar en el lugar.

Por tercer año consecutivo, el programa Cambio Verde se prepara para estar presente en la Feria Agroproductiva. Se trata del plan que busca promover hábitos saludables proponiendo el intercambio de materiales reciclables por vales para comprar frutas y verduras.

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La cita será este sábado 21 de marzo en el Paseo Las Palmeras, ubicado en el Parque de Mayo. Gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se llevará a cabo la primera edición de 2026 con una jornada especial pensada para toda la familia.

La propuesta, que fomenta la separación de residuos reciclables y promueve hábitos sostenibles, apunta a fortalecer la economía local incentivando la compra de productos elaborados por pequeños productores sanjuaninos. El mecanismo es simple y accesible: los vecinos que se acerquen a la feria podrán canjear hasta 20 tipos de materiales reciclables, como plástico, cartón, vidrio y aluminio, entre otros, por una bolsa ecológica, una bolsa de compost o un voucher con un monto de dinero determinado para utilizar en la feria.

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En conferencia de prensa, el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, Santiago Ceballos, manifestó: “Estamos muy contentos desde las tres áreas de gobierno involucradas, por poder presentar este programa Cambio Verde. Esta iniciativa viene a darle una impronta particular a la tercera edición de este año de la Feria Agroproductiva, que viene tratándose cada tercer sábado de mes, a partir de ahora hasta el final del año. En este caso va a tener como valor agregado la posibilidad de generar conciencia sobre la separación de residuos en origen. Estos residuos reciclables pueden tener un valor nuevo y articular esta acción con la economía circular”.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, expresó que, “este es un trabajo interministerial, un pedido expreso de nuestro gobernador Marcelo Orrego. Celebramos esta iniciativa y también la posibilidad de que se hayan agregado otras instituciones tales como el Centro Ambiental Anchipurac, que principalmente es quien aborda la concientización del reciclado”.

Esto, teniendo en cuenta que, todo lo recolectado a través del programa Cambio Verde también ingresa en la lógica de la economía circular: una vez clasificado en el Parque de Tecnologías Ambientales, ese material que alguna vez fue considerado residuo se reincorpora como materia prima para la fabricación de nuevos productos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo una cultura de reutilización en toda la provincia.

En tanto el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, agregó que, “con Cambio Verde abordamos una necesidad de la sociedad: la importancia de generar concientización sustentable. Y esto en un lugar como es la Feria Agroproductiva, donde hay una asistencia importante de gente, lo cual nos pareció muy interesante. Fuimos sumando instituciones, y la verdad que tendremos la tercera edición de Cambio Verde que impacta o comienza a generar ese acto de concientización muy deseado. También hay un espacio para el Ministerio de Salud, que está haciendo la campaña de vacunación. Además de eso, se generaron a partir del año pasado cinco espacios que son institucionales y eso se suma a todo lo que tenemos y generamos con la feria”.

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