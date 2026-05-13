San Juan: se viene una nueva jornada para cambiar basura reciclable por vales para comprar verduras

Se viene una nueva edición de "Cambio Verde" en la Feria Agroproductiva, este sábado.

Este sábado 16 de mayo, el programa Cambio Verde volverá a desarrollarse en la Feria Agroproductiva en el Paseo Las Palmeras, en el Parque de Mayo, combinando reciclaje, producción local y concientización ambiental en una jornada con actividades para toda la familia.

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Durante la jornada, que se realizará de 9:30 a 14 horas, la Feria Agroproductiva reunirá a más de 120 expositores de distintos departamentos de la provincia, consolidándose como uno de los principales espacios de promoción de la producción sanjuanina.

Los visitantes podrán acceder a una amplia oferta de productos elaborados por productores locales, entre ellos frutas y verduras frescas, conservas, dulces, panificados, vinos, aceites, plantas, artesanías y alimentos regionales.

En el marco de la actividad también se celebrará el Día del Horticultor, conmemoración del 17 de mayo. En este contexto, la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, realizará a las 10 horas un reconocimiento a los asociados más jóvenes de la institución.

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En esta edición se llevará adelante la tercera presentación anual de Cambio Verde, impulsado por el Ministerio de Gobierno de San Juan junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. La propuesta permite intercambiar 20 materiales reciclables por vouchers para compras dentro de la feria.

El programa busca incentivar el consumo local, promover la separación de residuos en origen y fortalecer la economía circular, generando además conciencia ambiental y una ayuda concreta para las familias sanjuaninas.

Como novedad, se incorporará la recepción de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), con el objetivo de garantizar su correcta disposición final y reforzar la educación ambiental.

En el stand de Cambio Verde participará la Dirección de Protección y Promoción de Derechos Humanos, que desarrollará juegos y actividades recreativas con materiales reciclados, orientadas a la concientización ambiental.

También estarán presentes organizaciones inscriptas en el RUCO (Registro Único de Cultos y ONG), a través del RUCO, que presentarán proyectos sociales y solidarios.

El Ministerio de Salud de San Juan sumará stands informativos y de atención, con actualización gratuita del calendario de vacunación en el Vacunatorio Central de San Juan, además de controles de composición corporal y acciones de educación alimentaria.

Por su parte, el sistema SUBE contará con un espacio de asesoramiento para consultas y adquisición de tarjetas.

Finalmente, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos participará con la campaña invernal de cítricos, brindando información y recomendaciones para productores y consumidores.