El mapa político de Angaco entre la búsqueda de la cuarta gestión, la histórica grieta y la interna bloquista

Angaco es uno de los municipios de San Juan cuyo intendente tiene posibilidad de repetir mandato. Paralelamente, es uno de los territorios con mayor competencia para el peronismo y tiene frentes abiertos desde todos lados: desde el oficialismo provincial hasta La Libertad Avanza. En el medio, una interna bloquista que ya tendría un elegido.

El intendente José Castro confirmó que buscará la reelección en 2027, con la intención de alcanzar su cuarto mandato al frente de Angaco. Ya fue jefe comunal durante los períodos 2011-2015 y 2015-2019, y actualmente transita su tercera gestión.

El dirigente peronista confirmó su decisión pese a que atraviesa un conflicto judicial. Está acusado de malversación de fondos por supuestamente utilizar maquinarias del municipio para obras privadas en el año 2019. La defensa había intentado zafar del juicio tras realizar un acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante que planteaba un resarcimiento económico a cambio del juicio, pero la jugada salió mal.

En vez de lograr zafar del juicio, la fiscal Silvina Gerarduzzi denunció tanto al intendente como a los concejales que homologaron el acuerdo. En esta segunda causa, Castro está imputado por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.

En medio de este proceso apareció otra denuncia contra uno de los funcionarios del exintendente Carlos Maza Peze, quien estuvo al frente del municipio durante el periodo 2015-2019. El planteo apunta a determinar si la maniobra atribuida al excapataz Facundo Nievas contó con algún nivel de aval, conocimiento o falta de control por parte de la estructura jerárquica superior. Por eso, se solicita profundizar la investigación sobre eventuales delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado.

Maza Peze estaría buscando ser candidato en el 2027, aunque primero debe superar la interna bloquista. Es que, según indicaron fuentes cercanas al bloquismo, la dirigencia del partido no estaría de acuerdo con su candidatura, puesto que la “candidata natural” sería la presidenta del Comité de Angaco, Cecilia Naveda, quien ya confirmó que también tiene ganas de competir. De este modo, si quiere competir, el actual funcionario del municipio de Santa Lucía debería buscar otro espacio. ¿El oficialismo provincial, tal vez?

En este contexto aparece el actual diputado departamental de Angaco, Marcelo Mallea, quien ingresó de la mano del lema San Juan por Todos junto a Castro, pero desde hace un tiempo trabaja con el oficialismo provincial en la Cámara de Diputados. El legislador confirmó en Diario Huarpe sus intenciones de ser candidato a intendente por el orreguismo, con el objetivo de zanjar la histórica “interna” entre Castro y Maza Peze.

Lo cierto es que hubo un tiempo en que estos tres dirigentes compartieron frente electoral, pese a no hacer buenas ligas entre sí. Ni Castro eligió a Maza Peze como su sucesor, ni a Mallea como su candidato a diputado.

De hecho, bajo el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), en el 2023 Mallea fue el candidato a diputado tanto de Maza Peze (que buscaba la reelección) como de Castro. O sea, los mismos de siempre.

Hoy el bloquismo se fue del frente electoral con el peronismo, y se alió con el orreguismo para competir en las elecciones legislativas del 2025. Entretanto, las acusaciones entre los tres principales candidatos continúan.

El eventual cambio del sistema electoral es fundamental en este contexto. Si se cumple con la promesa del Gobierno provincial, ya no podría haber candidatos ilimitados y los partidos/ frentes electorales tendrán que elegir a sus aspirantes.

Finalmente, en LLA está trabajando un dirigente llamado Oscar Rodríguez, aunque desde el espacio prefieren ser reservados con el armado de las próximas elecciones.

A un año de los comicios, en caso de que se adelanten en San Juan para mayo, y a falta de definiciones clave como el sistema electoral y las alianzas políticas, Angaco tiene por lo menos cuatro candidatos.