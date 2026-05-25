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Encuentro

Milei reunió al gabinete en la Rosada para frenar la interna

Además de la interna, se avanzó sobre la agenda legislativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gabinete de Javier Milei se vio las caras este mediodía en la primera reunión luego de la interna que se desató a raíz de un usuario de X atribuido a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

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Antes del encuentro que se lleva a cabo en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el elenco del Presidente compartió el tradicional Tedeum. Y trataron de mostrar armonía y cercanía con los presentes. También saludaron desde el balcón.

La idea del cónclave oficial, de acuerdo a lo poco que trascendió, fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento.

El miércoles, el oficialismo consiguió sancionar las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.

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