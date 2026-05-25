Milei reunió al gabinete en la Rosada para frenar la interna

El gabinete de Javier Milei se vio las caras este mediodía en la primera reunión luego de la interna que se desató a raíz de un usuario de X atribuido a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

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Antes del encuentro que se lleva a cabo en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el elenco del Presidente compartió el tradicional Tedeum. Y trataron de mostrar armonía y cercanía con los presentes. También saludaron desde el balcón.

La idea del cónclave oficial, de acuerdo a lo poco que trascendió, fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento.

El miércoles, el oficialismo consiguió sancionar las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.