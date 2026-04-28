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Fecha 3

Cruzeiro vs. Boca EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Libertadores

El Xeneize busca sostener su gran arranque en la Copa Libertadores en un duelo clave como visitante, en un partido que puede encaminar su clasificación a los octavos de final.

Por Agencia NA
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El Xeneize busca sostener su gran arranque en la Copa Libertadores en un duelo clave como visitante, en un partido que puede encaminar su clasificación a los octavos de final.

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Tras un inicio ideal en la Copa Libertadores, con triunfos ante U. Católica en Chile y Barcelona de Ecuador en la Bombonera, Boca se mide ante Cruzeiro en Belo Horizonte en un duelo determinante por el Grupo D. El equipo que conduce Claudio Úbeda llegó como único líder y con la chance de dar un paso importante hacia la próxima fase.

El encuentro se disputa en el Estadio Governador Magalhães, donde el conjunto argentino intenta imponer su juego ante un rival siempre fuerte como local.

Con el partido en marcha, por ahora igualan 0 a 0 en Brasil.

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