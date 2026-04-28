San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana .

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Los goles fueron anotados por Alexis Cuello a los 26 minutos del primer tiempo y Gabriel Barbosa a los 32 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ppciclon/status/2049255609749418376&partner=&hide_thread=false 27' PT Recuperó Gulli en el mediocampo y Cuello de media distancia probó a Brazão qué no llegó y es el 1-0 para #SanLorenzo.pic.twitter.com/DKOVJM0U1A https://t.co/p6irQrXerW — Pasión por el Ciclón (@ppciclon) April 28, 2026

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Por su gol ante San Lorenzo en la #Sudamericana pic.twitter.com/gn1rjXXoKX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 28, 2026

El próximo encuentro de San Lorenzo será contra D. Cuenca el martes 5 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Por su parte, Santos se enfrentará a D. Recoleta el mismo día a las 21:30 horas en el estadio Río Parapití.