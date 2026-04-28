San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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El gol para San Lorenzo fue de Alexis Cuello, mientras que para Santos convirtió Gabriel Barbosa.
San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Los goles fueron anotados por Alexis Cuello a los 26 minutos del primer tiempo y Gabriel Barbosa a los 32 minutos.
El próximo encuentro de San Lorenzo será contra D. Cuenca el martes 5 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Por su parte, Santos se enfrentará a D. Recoleta el mismo día a las 21:30 horas en el estadio Río Parapití.