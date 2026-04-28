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Grupo D

San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El gol para San Lorenzo fue de Alexis Cuello, mientras que para Santos convirtió Gabriel Barbosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Lorenzo empató con Santos 1 a 1 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Los goles fueron anotados por Alexis Cuello a los 26 minutos del primer tiempo y Gabriel Barbosa a los 32 minutos.

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El próximo encuentro de San Lorenzo será contra D. Cuenca el martes 5 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro. Por su parte, Santos se enfrentará a D. Recoleta el mismo día a las 21:30 horas en el estadio Río Parapití.

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