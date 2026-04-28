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¡Otro crossover en Entretiempo": Fede Bustos con la camiseta de Urquiza y 'La Mañosa', la campeona argentina de kickboxing

La dupla pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan para contar cómo viven sus presentes en el básquet y el cuadrilátero. El entrenamiento diario, la disciplina y el sueño de llegar lejos. Reviví la entrevista completa.

Por Antonella Letizia
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Pasó otro programa más de Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, y al piso vinieron dos deportistas sanjuaninos que la están rompiendo en sus respectivas disciplinas: Federico Bustos de Urquiza Básquet y Natacha "La Mañosa" Heredia, quienes viven presentes diferentes y necesitan de mucha constancia para alcanzar sus objetivos. Reviví la entrevista completa.

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Urquiza atraviesa un buen momento en la Liga Federal y quien estuvo para contarlo fue uno de sus máximos caudillos. Federico Bustos nació en el paño de Las Panteras, se formó y llegó a la máxima categoría con sus apenas 19 años. A eso se le suma su la experiencia afuera de la provincia, cuando le tocó sumar vistiendo la camiseta de Riachuelo de La Rioja.

Me motiva mi familia, el ver todo lo que hacen por mí y también pensando en cuanto le hubiera gustado a mi papá estar en el lugar que yo estoy Me motiva mi familia, el ver todo lo que hacen por mí y también pensando en cuanto le hubiera gustado a mi papá estar en el lugar que yo estoy

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En la otra esquina de Entretiempo se encuentra Natacha "La Mañosa" Heredia, la kickboxer que hace algunos días levantó el cinturón de campeona argentina profesional en la categoría hasta 58 kilos, durante el Bestia Fighting Championship (BFC).

La sanjuanina derrotó a la cordobesa Melina Ferreyra por decisión unánime, luego de un combate de tres rounds en el que logró imponerse desde lo técnico. "Venía buscando hace mucho tiempo empezar en la categoría profesional. Me quedan muchas peleas por delante todavía, pero mi sueño es estar en el Mundial", dijo.

Me costó mucho llegar hasta acá y eso es lo que me enfoca Me costó mucho llegar hasta acá y eso es lo que me enfoca

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Reviví la entrevista completa en Entretiempo:

Embed - ENTRETIEMPO| HOY CON UNA KICKBOXER SANJUANINAY UN JUGADOR DE BASKET DE URQUIZA | Tiempo de San Juan

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