Sol y Ceci, la dupla explosiva y llena de experiencia de Alianza handball

Hay sociedades que se construyen con el tiempo y otras que directamente nacen para entenderse. Lo de Sol Masud (28) y Cecilia Villafañe (29) entra en esa categoría: hace 15 años que comparten cancha con la camiseta de Alianza y hoy son dos de las grandes responsables del presente dominante del equipo en el handball sanjuanino . La dupla pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

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Recién consagradas en el Torneo del Sol, ambas visitaron el streaming de Entretiempo y dejaron en claro cuál es la base de este presente. "El secreto es mucho trabajo, compromiso, tenemos un equipo muy unido. Todo lo que logramos es por lo que le ponemos. Todas tenemos familia y trabajamos, pero sabemos hacernos este espacio todos los días para entrenar y aportarle al club", resumió Sol.

Cuando les preguntaron si Alianza es el mejor equipo de San Juan, la respuesta fue inmediata. "Lejos", soltaron entre risas, en un tono que mezcla confianza y también respeto por los rivales. "Tenemos clásicos muy fuertes. Con Caucete siempre llegamos a las finales, con Chimbas los partidos se pican mucho y Vial también es un rival duro", contaron. Incluso hubo lugar para el humor: "Todavía no sabemos qué comen las cauceteras", bromearon, en referencia a la intensidad de sus históricas rivales.

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Puertas adentro, el equipo tiene sus propios 'rituales' pre partidos. En el vestuario nunca falta el clásico 'pega' para mejorar el agarre de la pelota ni la resina en los pies para evitar resbalones. Pero más allá de lo técnico, hay una rutina que se volvió clave: las concentraciones previas. "Nos juntamos cuatro o cinco horas antes de los partidos importantes. Ahí nos sacamos los nervios, hablamos todo, si hay alguna diferencia la resolvemos. Llegamos al partido con la cabeza limpia y juntas", explicaron, sobre esta mística y magia que hace un plantel único y con objetivos.

Esa idea tiene nombre y apellido: Verónica Calvo, su entrenadora de toda la vida. "Es la mejor de San Juan. No se relaja nunca, vive los partidos como si fuese el último y es muy exigente", destacaron, marcando el rol fundamental que tiene en la identidad del equipo.

Reviví la entrevista en Entretiempo: