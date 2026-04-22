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Entretiempo

Armoa, una década ganadora: liderazgo, pertenencia y la historia detrás del éxito de UPCN

El entrenador más laureado del vóleibol argentino repasó su décimo título con el Gremial, sus inicios en San Juan y el vínculo humano que consolidó un proyecto deportivo histórico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una entrevista a corazón abierto en el programa Entretiempo de Tiempo Streaming, Fabián Armoa abrió las puertas de su historia personal y profesional como conductor de UPCN San Juan Vóley, donde la semana pasada alcanzó su décimo título de liga, consolidándose como el director técnico de clubes más exitoso del vóley sanjuanino y argentino.

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“El décimo título no es muy diferente al noveno, pero el 10 es especial”, reconoció Armoa, al recordar el cierre emotivo del campeonato que definió frente a Ciudad Vóley. “El partido terminó con un error de saque, miré a la tribuna, vi a mi esposa y a mi hijo gritando ‘¡10!’ y empecé a gritarlo yo también. Todo eso lo vivimos acá en San Juan”, relató, evidenciando el fuerte arraigo construido a lo largo de los años.

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Ese camino comenzó en 2008, en un bar de Buenos Aires, en una charla que hoy parece fundacional. Allí, el dirigente Pepe Villa le lanzó una pregunta directa: “¿Vamos a ser campeones?”. Armoa confesó que en ese momento dudó, sobre todo por el dominio que ejercía Bolívar en ese entonces. Sin embargo, ese encuentro -acompañado apenas por un “cortadito chiquito”- marcó el inicio de una era. Incluso recordó una advertencia de Villa sobre el desafío que implicaba San Juan.

A pesar de tener la posibilidad de emigrar a España, Armoa y su esposa decidieron apostar por el proyecto sanjuanino. “Agarramos un bolsito cada uno y vinimos”, contó. Lo que comenzó como un contrato breve se transformó en una vida: compraron una casa, formaron una familia y encontraron una estabilidad poco habitual en el mundo del deporte profesional. “Acá encontramos otra vida. El calor, el sol, lo cotidiano… todo eso que algunos critican, a nosotros nos hizo bien”, explicó.

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El vínculo con los sanjuaninos y la identidad del club también ocuparon un lugar central en la charla. Armoa destacó el acompañamiento de los hinchas y la mística construida: “Ver cuatro micros viajando cuatro días para una final es increíble. Esa gente merecía el triunfo”. También recordó con tristeza el momento en que el equipo se retiró temporalmente de la máxima categoría, y cómo luego trabajó en la reconstrucción desde la A2, asumiendo un rol más dirigencial.

La entrevista también incluyó mensajes de exjugadores y colaboradores como Gustavo Molina, Sebastián Garrocq y el internacional Mitrovic, quienes coincidieron en destacar no solo su capacidad táctica, sino también su calidad humana. Armoa respondió con humildad, resaltando el valor del grupo y el trabajo colectivo: “Es parte del trabajo del entrenador: ver donde otros no ven”.

En cuanto a su estilo de liderazgo, explicó que combina intuición con análisis detallado. “Uso el ejemplo del efecto mariposa: si cambiás algo, todo cambia. No podemos dar ventajas”, afirmó, subrayando la importancia de la planificación, incluso en lo emocional.

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En el plano personal, habló de su vida familiar, su cercanía con el arte del mosaquismo -actividad de su esposa- y su decisión de no regresar a la Selección Argentina. “No tuve propuestas, pero además hoy mi prioridad es UPCN y mi familia”, sostuvo.

La charla dejó en claro que el éxito de Armoa no se mide solo en títulos, sino en la construcción de un proyecto sostenido en el tiempo, con identidad, pertenencia y una fuerte base humana. Un camino que comenzó con un café en Buenos Aires y que, más de una década después, sigue haciendo historia en San Juan.

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