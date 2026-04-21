Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes

Luego de reencontrarse con la victoria, San Martín puso en marcha la venta de entradas para el próximo compromiso ante Quilmes, que se disputará este sábado a las 17:30 en el estadio Hilario Sánchez. El anuncio se realizó este martes a través de los canales oficiales del club, generando expectativa entre los hinchas tras el alivio conseguido el último fin de semana.

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Según informaron desde la institución verdinegra, los tickets ya pueden adquirirse de manera online, en una modalidad que viene consolidándose en los últimos partidos. La dirigencia apuesta a un buen marco de público en Concepción, en un duelo que aparece como clave para comenzar a consolidar la recuperación futbolística.

En cuanto a los valores, la Popular Norte tendrá un costo de $30.000, mientras que la Platea Este se ubicará en $40.000. Por su parte, la Platea Oeste Baja costará $45.000 y la Platea Oeste Alta ascenderá a $55.000. En tanto, el sector destinado a damas, menores y jubilados fue fijado en $25.000.

La venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital oficial del club, donde los hinchas pueden asegurar su lugar de cara a un encuentro que promete ser determinante para el futuro inmediato del equipo.

Un triunfo que cambió el ánimo

El anuncio de las entradas llega en un contexto totalmente distinto al de semanas anteriores. Es que San Martín logró cortar una racha adversa que ya preocupaba puertas adentro y afuera del club. En una semana agitada, marcada por la salida de Ariel Martos como entrenador, el equipo encontró una bocanada de aire fresco.

Bajo la conducción interina de Alejandro Schiapparelli, el Verdinegro mostró otra actitud y consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Midland en condición de visitante. El resultado no solo significó sumar de a tres, sino también recuperar confianza en un momento crítico.

El partido no fue sencillo. El rival tuvo mayor protagonismo durante varios pasajes, pero San Martín supo resistir y golpear en el momento justo. Esa eficacia, que venía siendo una deuda, terminó marcando la diferencia.

El único gol del encuentro lo convirtió Sebastián Jaurena, quien además celebró su primer tanto con la camiseta del conjunto sanjuanino. Su aparición fue clave para destrabar un duelo cerrado y darle al equipo la ventaja necesaria.